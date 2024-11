L'Olimpia Milano è pronta a ingaggiare Freddie Gillespie per rinforzare il roster.

Il contesto attuale dell’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano, una delle squadre più prestigiose del panorama cestistico europeo, si trova attualmente a dover affrontare delle sfide significative a causa delle incertezze legate al recupero di Josh Nebo. La necessità di un rinforzo nel reparto dei lunghi è diventata prioritaria, spingendo la dirigenza a esplorare il mercato per trovare un giocatore che possa ricoprire il ruolo di centro o ala grande. In questo contesto, il nome di Freddie Gillespie è emerso come il candidato ideale per soddisfare queste esigenze.

Chi è Freddie Gillespie?

Freddie Gillespie, classe 1997, ha un percorso interessante nel mondo del basket. Cresciuto alla East Ridge High School nel Minnesota, ha continuato la sua carriera universitaria prima a Carleton e successivamente a Baylor, dove ha affinato le sue abilità. Nonostante non sia stato scelto nel Draft NBA 2020, ha cercato di farsi strada nella G-League, dimostrando il suo talento con i Memphis Hustle. La sua esperienza in NBA, seppur breve, con squadre come Toronto Raptors e Orlando Magic, ha contribuito a formare un giocatore versatile e pronto a nuove sfide.

Il trasferimento in Europa e l’attuale situazione

Nel 2022, Gillespie ha deciso di trasferirsi in Europa, dove ha giocato per il Bayern Monaco e successivamente per la Stella Rossa di Belgrado. La sua esperienza in Eurolega ha arricchito il suo bagaglio tecnico e tattico, rendendolo un giocatore ambito. Attualmente, è in forza ai New Zealand Breakers nella NBL australiana, ma l’offerta dell’Olimpia Milano potrebbe rappresentare un’opportunità imperdibile per tornare a competere ai massimi livelli in Europa. La dirigenza milanese è fiduciosa che la trattativa possa chiudersi rapidamente, con un annuncio atteso nei prossimi giorni.