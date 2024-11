L'EA7 Emporio Armani Milano conquista una vittoria fondamentale in Eurolega, battendo il Partizan dopo una grande rimonta.

Una partita di carattere

L’Olimpia Milano ha dimostrato grande carattere nella sfida contro il Partizan Belgrado, conquistando una vittoria fondamentale per il morale della squadra. Dopo un primo tempo difficile, in cui si è trovata sotto di 12 punti, l’EA7 ha saputo reagire con determinazione, chiudendo il match con un punteggio di 88 a 81. Questo successo rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per la squadra di coach Ettore Messina, che ha visto i suoi ragazzi lottare fino all’ultimo secondo.

Il quarto periodo decisivo

Il quarto periodo è stato cruciale per l’Olimpia, che ha mostrato una difesa solida e una maggiore lucidità rispetto agli avversari. Con soli 16 punti concessi al Partizan, Milano ha saputo capitalizzare ogni opportunità, grazie anche a una prestazione straordinaria di Nikola Mirotic. L’ala spagnola ha chiuso la partita con 19 punti e 9 rimbalzi, sfiorando la doppia doppia e dimostrando di essere un giocatore chiave per la squadra. La rimonta è stata possibile anche grazie ai 21 assist totali, segno di un gioco di squadra ben orchestrato.

Le parole di Ettore Messina

Al termine della partita, coach Ettore Messina ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto. “Fondamentale questa vittoria. Abbiamo costruito e distrutto in questa Eurolega, ora continuiamo così”, ha dichiarato. Messina ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di lavorare sodo per migliorare ulteriormente. La vittoria a Belgrado non è solo un successo sul campo, ma anche un segnale di ripresa per una squadra che ha bisogno di ritrovare fiducia dopo un inizio di stagione altalenante.