L'Alcione interrompe la striscia negativa e conquista tre punti fondamentali.

Una vittoria che fa morale

Finalmente, l’Alcione riesce a interrompere la sua striscia negativa di risultati, conquistando una vittoria fondamentale contro la Pergolettese. La partita, disputata in trasferta a Crema, ha visto gli Orange prevalere con un punteggio di 2-1, grazie a una prestazione di squadra che ha messo in evidenza la determinazione e la voglia di riscatto. I gol di Bright e Marconi hanno permesso all’Alcione di portare a casa tre punti preziosi, che lo mantengono in corsa per i playoff.

Un primo tempo ricco di emozioni

Il primo tempo è stato caratterizzato da un’intensa battaglia sul campo. L’Alcione è riuscito a sbloccare il risultato al 26′ con un gol di Bright, che ha capitalizzato un’azione ben orchestrata. Tuttavia, la Pergolettese non si è data per vinta e ha pareggiato quasi immediatamente con Basili, approfittando di un errore in disimpegno della difesa avversaria. La risposta dell’Alcione è stata fulminea: Marconi ha riportato in vantaggio la sua squadra, dimostrando grande reattività sulla ribattuta di un tiro. Questo scambio di gol ha reso il primo tempo avvincente e ricco di colpi di scena.

Una difesa solida e una squadra che lotta

Nel secondo tempo, la Pergolettese ha cercato di reagire, ma la difesa dell’Alcione, guidata da Ciappellano, ha mostrato grande solidità. Nonostante le assenze pesanti, come quelle di Pirola e Stabile, la squadra ha saputo adattarsi e mantenere il risultato. La prestazione di Bacchin, portiere dell’Alcione, è stata decisiva, con parate fondamentali che hanno preservato il vantaggio. Mister Cusatis ha effettuato cambi strategici per rinforzare la mediana e garantire maggiore copertura, dimostrando una gestione oculata della partita. La vittoria non solo rilancia l’Alcione in classifica, ma rappresenta anche un importante passo avanti nella costruzione di un’identità di squadra forte e coesa.