L'Olimpia Milano conquista una vittoria importante, mentre la Virtus Bologna subisce un'altra sconfitta.

Olimpia Milano: una vittoria sofferta

L’Olimpia Milano ha dimostrato grande carattere nella decima giornata di Eurolega, battendo il Partizan Belgrado con un punteggio di 88-81. Nonostante un inizio difficile, con un distacco di 12 punti nel secondo quarto, la squadra di Messina ha saputo reagire prontamente. Nella ripresa, il Partizan ha mantenuto il vantaggio, ma l’Olimpia ha piazzato un colpo decisivo nel finale di gara. Il parziale di 13-5, guidato da LeDay e Mirotic, ha chiuso il match in bellezza, con una tripla fondamentale di Pippo Ricci che ha dato il via alla rimonta.

Prestazioni individuali di spicco

Tra i protagonisti della vittoria, Nikola Mirotic ha brillato con 19 punti e 9 rimbalzi, mentre Mannion ha contribuito con 13 punti e 7 assist. Anche LeDay ha fatto la sua parte, segnando 13 punti. La squadra ha mostrato una buona coesione, riuscendo a recuperare e a mantenere il controllo del gioco nei momenti cruciali. Dall’altra parte, il Partizan ha visto Sterling Brown e Davies segnare rispettivamente 17 punti, ma non sono riusciti a fermare l’avanzata dell’Olimpia.

Virtus Bologna: una sconfitta amara

La Virtus Bologna, invece, ha subito un’altra sconfitta, questa volta contro il Panathinaikos, con un punteggio di 77-82. Nonostante un buon primo tempo, la squadra di Banchi ha faticato a mantenere il ritmo. La partita è rimasta in equilibrio fino all’ultimo quarto, quando una tripla di Hackett ha portato la Virtus in vantaggio. Tuttavia, il Panathinaikos ha risposto prontamente, con Lessort che ha rimesso avanti i greci. La Virtus ha lottato fino alla fine, ma un rimbalzo decisivo di Hernangomez ha spento le speranze di una rimonta.

Analisi delle prestazioni

Kendrick Nunn ha guidato il Panathinaikos con 20 punti, mentre Lessort ha aggiunto 16 punti e 8 rimbalzi. Will Clyburn ha offerto una prestazione solida per la Virtus, segnando 18 punti e catturando 6 rimbalzi. La squadra ha mostrato segni di miglioramento, ma la mancanza di continuità nelle prestazioni ha portato a un’altra sconfitta in Europa. Con questa vittoria, il Panathinaikos si conferma tra le squadre di vertice, mentre la Virtus deve trovare la giusta formula per invertire la rotta.