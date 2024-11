La Serie C celebra la Giornata Mondiale delle Vittime della Strada con un gesto simbolico

Un gesto di solidarietà e consapevolezza

La Serie C si distingue non solo per il suo valore sportivo, ma anche per il suo impegno sociale. In occasione del 15° turno di campionato, che si svolgerà tra il 15 e il 18 novembre, tutti i campi della Serie C NOW osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strada. Questo gesto, che si ripete dal 2021, è parte della Giornata Mondiale delle Vittime della Strada, un’iniziativa promossa dall’Associazione Sicuro e Felice Ets.

Un’iniziativa per sensibilizzare

La Giornata Mondiale delle Vittime della Strada ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sicurezza stradale. Ogni anno, migliaia di persone perdono la vita a causa di incidenti stradali, e la Serie C intende contribuire a questa causa attraverso un gesto simbolico che unisce tutti i tifosi e le squadre. L’iniziativa non solo ricorda le vittime, ma invita anche a riflettere sull’importanza di una guida responsabile e di comportamenti più sicuri sulle strade.

Il ruolo della Lega Pro nella sicurezza stradale

La Lega Pro, organizzatrice della Serie C, ha rinnovato il suo impegno per la sicurezza stradale anche per la stagione sportiva 2024-25. Questo impegno si traduce in azioni concrete e campagne di sensibilizzazione che mirano a ridurre il numero di incidenti e a promuovere una cultura della sicurezza. La scelta di osservare un minuto di silenzio è un modo per coinvolgere non solo i giocatori e gli allenatori, ma anche i tifosi, creando un momento di riflessione collettiva.