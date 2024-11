Dopo la sconfitta di Berlino, l'EA7 trova la forza per battere il Partizan in un finale emozionante.

Un inizio difficile ma promettente

L’Olimpia Milano, dopo la deludente sconfitta contro l’Alba Berlino, ha dimostrato di avere carattere e determinazione nella sfida contro il Partizan Belgrado. Nonostante un avvio in salita, con i serbi che hanno preso il comando del gioco, l’EA7 ha saputo reagire e trovare la giusta energia per ribaltare le sorti del match. La squadra, priva di alcuni elementi chiave come Shields e Nebo, ha dovuto fare affidamento su una prestazione corale, con Mirotic e LeDay che hanno brillato nei momenti decisivi.

Il cuore della partita: un finale da brividi

Il match è stato caratterizzato da un ultimo quarto avvincente, dove Milano ha mostrato la sua vera forza. Dopo aver inseguito per gran parte della gara, l’EA7 ha trovato il modo di passare in vantaggio grazie a un gioco di squadra efficace e a giocate individuali di alta classe. Nico Mannion, nonostante qualche errore, ha contribuito con 13 punti e 7 assist, dimostrando di essere un elemento fondamentale per la squadra. La difesa a zona, adottata da Messina nel finale, ha bloccato le iniziative del Partizan, permettendo a Milano di mantenere il vantaggio fino al suono della sirena.

Un bilancio che fa sperare

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano ha migliorato il suo record a 4 vittorie e 6 sconfitte, un risultato che, sebbene non ottimale, offre uno spiraglio di ottimismo per il futuro. La squadra ha dimostrato di poter competere anche in condizioni avverse, e la prestazione contro il Partizan è un chiaro segnale che l’EA7 è pronta a lottare per risalire in classifica. La prossima sfida sarà cruciale per consolidare questo trend positivo e per costruire una continuità di risultati che possa riportare Milano tra le squadre di vertice.