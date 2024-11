La squadra milanese cerca riscatto contro un avversario in difficoltà ma temibile.

Un incontro fondamentale per l’Olimpia Milano

Questa sera, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare il Partizan a Belgrado in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni di playoff della squadra milanese. Con un record di 2 vittorie e 7 sconfitte, entrambe le squadre si trovano in una situazione difficile, ma la voglia di riscatto è palpabile. L’Olimpia, dopo una serie di rimonte subite, deve dimostrare di avere la forza mentale per affrontare un avversario ostico come il Partizan, che, nonostante le difficoltà in Eurolega, ha mostrato un ottimo rendimento nella ABA Liga.

Le parole di coach Messina e le aspettative

Coach Ettore Messina, dopo la sconfitta contro Berlino, ha espresso la sua frustrazione nei confronti della squadra, sottolineando la superficialità di alcuni giocatori chiave. Queste dichiarazioni evidenziano la necessità di una reazione immediata sul campo. L’assenza di Josh Nebo sotto canestro rappresenta un ulteriore ostacolo, ma il possibile ritorno di Jamar McCormack potrebbe dare nuova linfa alla squadra. Inoltre, si parla di una possibile sostituzione di Nebo con Jordan Gillespie, attualmente in Nuova Zelanda, che potrebbe portare esperienza e qualità al roster.

Il Partizan: un avversario da non sottovalutare

Il Partizan, pur avendo un record simile a quello dell’Olimpia, non può essere sottovalutato. La squadra serba ha dimostrato di avere giocatori di grande talento, tra cui Iffe Lundberg e Tyrique Jones, che conoscono bene il campionato italiano. Inoltre, l’ex milanese Brandon Davies sarà un pivot fondamentale per il Partizan, pronto a sfruttare ogni opportunità per mettere in difficoltà la difesa milanese. La sfida di stasera non è solo una questione di punti, ma anche di orgoglio e determinazione, e potrebbe segnare un punto di svolta per entrambe le squadre.