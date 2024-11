Una prestazione deludente per l'Olimpia Milano che perde al supplementare contro l'Alba.

Una partita da dimenticare

L’Olimpia Milano, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive in Eurolega, si è trovata a dover affrontare una sconfitta inaspettata contro l’Alba Berlino. La squadra di Ettore Messina, che sembrava in forma dopo le recenti vittorie contro Virtus Bologna e Real Madrid, ha subito una pesante battuta d’arresto, perdendo al supplementare con un punteggio di 105-101. Nonostante un vantaggio iniziale di 13 punti, i biancorossi non sono riusciti a mantenere il controllo della partita, mostrando segni di fragilità e superficialità.

La rimonta dell’Alba Berlino

La squadra di Berlino, pur essendo rimaneggiata e ultima in classifica, ha saputo sfruttare le debolezze dell’Olimpia. Trevion Williams è stato il protagonista indiscusso della serata, mettendo a segno 23 punti e ottenendo una valutazione di 33. La sua prestazione ha galvanizzato i compagni, permettendo all’Alba di rimontare e conquistare una vittoria che sembrava impossibile. Messina, visibilmente irritato, ha commentato la partita definendola “vergognosa”, evidenziando come la difesa scadente e le palle perse abbiano influito pesantemente sul risultato finale.

Le fragilità dell’Olimpia

Questa sconfitta rappresenta un campanello d’allarme per l’Olimpia Milano, che continua a mostrare segni di mancanza di concentrazione nei momenti decisivi. La trasferta a Berlino, che avrebbe dovuto consolidare le recenti vittorie, si è trasformata in un ulteriore tabù. La squadra non è riuscita a gestire il vantaggio e ha evidenziato le proprie fragilità, incapace di reagire di fronte alla pressione. La prestazione contro l’Alba Berlino ha messo in luce la necessità di un cambio di mentalità e di approccio, se si vuole ambire a risultati significativi in Eurolega.