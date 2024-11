Una partita combattuta che evidenzia le difficoltà della squadra milanese nei momenti decisivi.

Un inizio promettente ma un finale deludente

L’Olimpia Milano ha vissuto una serata di emozioni contrastanti nella nona giornata di Eurolega 2024, affrontando l’Alba Berlino in trasferta. La partita, che si è conclusa con un punteggio di 105-101 dopo un tempo supplementare, ha messo in luce le potenzialità della squadra milanese, ma anche le sue fragilità nei momenti cruciali. Milano ha iniziato con grande energia, mostrando un gioco fluido e una buona intesa tra i giocatori, ma nel secondo tempo ha subito un calo che ha permesso ai tedeschi di rientrare in partita.

Il secondo tempo e l’overtime decisivo

Nel corso del secondo tempo, l’Olimpia ha faticato a mantenere il ritmo, permettendo all’Alba Berlino di rimontare un distacco di 12 punti. La squadra tedesca ha dimostrato una grande determinazione, approfittando degli errori dei milanesi e trovando la giusta energia per pareggiare. L’overtime ha visto l’Alba Berlino dominare, sfruttando la propria profondità di roster e la freschezza fisica, mentre l’Olimpia, pur combattendo, non è riuscita a trovare la lucidità necessaria per chiudere la partita a proprio favore.

Le parole di Coach Messina e le prospettive future

Coach Ettore Messina ha commentato la sconfitta con un mix di rispetto per l’avversario e autocritica: “Complimenti all’Alba Berlino. Hanno continuato a competere e, quando hanno acciuffato il supplementare, avevano l’inerzia dalla loro parte.” Questa sconfitta, sebbene dolorosa, potrebbe rappresentare un’opportunità di crescita per l’Olimpia Milano, che ha già dimostrato di avere le capacità per competere ai massimi livelli. La squadra dovrà ora riflettere sulla gestione dei momenti clou delle partite, un aspetto cruciale per rimanere competitivi in Eurolega.

In conclusione, l’Olimpia Milano dovrà ricaricare le energie e concentrarsi sui prossimi impegni, sia in campionato che in Eurolega, per tornare a esprimere il proprio potenziale e cercare di evitare ulteriori passi falsi.