Una prestazione deludente per i meneghini, che cedono all'Alba Berlino dopo un overtime emozionante.

Una partita da dimenticare per l’Olimpia Milano

La sconfitta dell’Olimpia Milano contro l’Alba Berlino ha lasciato un segno profondo nei cuori dei tifosi meneghini. Dopo un primo tempo brillante, in cui la squadra sembrava avere il controllo della partita, un blackout difensivo ha permesso ai tedeschi di recuperare e portare il match all’overtime. La prestazione dei meneghini è stata caratterizzata da troppi errori, sia in attacco che in difesa, che hanno compromesso un vantaggio che sembrava solido.

Il primo tempo: un inizio promettente

Il primo tempo ha visto l’Olimpia Milano partire con il piede giusto, mostrando un gioco fluido e incisivo. La coppia Mirotic e Leday ha messo a segno punti importanti, portando la squadra a un vantaggio di 12 punti. Tuttavia, la troppa sicurezza ha giocato un brutto scherzo ai meneghini, che hanno iniziato a commettere errori banali, permettendo all’Alba Berlino di rientrare in partita. Procida e Spagnolo, i giovani talenti italiani, hanno dimostrato grande determinazione, contribuendo a riportare i tedeschi in carreggiata.

Il blackout e il recupero dell’Alba Berlino

Nel secondo tempo, l’Olimpia ha subito un vero e proprio blackout. Gli errori in difesa si sono moltiplicati, e l’Alba Berlino ha approfittato della situazione per riagganciare il punteggio. Procida, in particolare, ha messo in mostra le sue abilità, segnando punti decisivi e portando la squadra tedesca a un pareggio che sembrava impossibile. La pressione esercitata dai giocatori dell’Alba ha messo in difficoltà i meneghini, che non sono riusciti a mantenere il vantaggio accumulato nei primi due quarti.

Il finale emozionante e l’overtime

Alla fine dei tempi regolamentari, il punteggio era di 92-92, costringendo le due squadre a giocare un overtime. Qui, l’Alba Berlino ha dominato, grazie a un alley-oop spettacolare di Procida che ha portato i tedeschi in vantaggio per la prima volta. Nonostante gli sforzi finali dell’Olimpia, la partita si è conclusa con un punteggio di 105-101 per l’Alba. Questa sconfitta rappresenta un campanello d’allarme per l’Olimpia Milano, che dovrà riflettere a fondo sulle proprie prestazioni e trovare il modo di riprendersi in vista delle prossime sfide.