Una partita da dimenticare per l'Olimpia Milano, sconfitta dopo un supplementare.

Una sconfitta che fa male

La sconfitta dell’Olimpia Milano contro l’Alba Berlino, ultima in classifica, è un duro colpo per le ambizioni della squadra di Messina. Dopo aver ottenuto due vittorie consecutive, i milanesi si sono trovati a dover affrontare una squadra in piena emergenza infortuni, ma che ha saputo sorprendere con una prestazione straordinaria. Il punteggio finale di 105-101, dopo un tempo supplementare, lascia l’amaro in bocca e solleva interrogativi sulle reali potenzialità dell’Olimpia in questa stagione.

Le prestazioni individuali brillanti

Nonostante la sconfitta, il basket italiano può gioire per le prestazioni di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, che hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione. Procida ha messo a segno 29 punti, mentre Spagnolo ha sfiorato la doppia doppia con 20 punti e 9 assist. Questi giovani talenti hanno saputo trascinare l’Alba Berlino in un momento cruciale della partita, contribuendo in modo significativo alla vittoria della loro squadra. Dall’altra parte, Milano ha potuto contare su Nikola Mirotic, autore di 28 punti, e Zach LeDay, che ha segnato 23 punti, ma non è bastato per evitare la sconfitta.

Un match ricco di emozioni

La partita è stata caratterizzata da un inizio infuocato, con Milano che ha preso subito il comando grazie a un parziale di 9-2. Tuttavia, l’Alba ha reagito prontamente, ribaltando la situazione e portandosi in vantaggio. Il primo quarto si è chiuso con un punteggio di 19-23 a favore di Milano, ma la situazione è cambiata rapidamente. Nonostante un buon vantaggio all’intervallo, l’Olimpia ha faticato a mantenere il controllo nel secondo tempo. La tensione è aumentata negli ultimi minuti, con l’Alba che ha trovato il modo di pareggiare e portare la partita all’overtime. Qui, Milano ha vissuto un vero incubo, subendo un parziale decisivo che ha consegnato la vittoria ai padroni di casa.