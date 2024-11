Una partita avvincente culminata in un overtime che segna la sesta sconfitta per Milano.

Un inizio promettente per l’Olimpia Milano

La sfida tra Alba Berlino e Olimpia Milano, andata in scena all’Uber Arena di Berlino, ha visto i milanesi partire con grande slancio. Un parziale di 9-0 ha subito creato una distanza significativa, facendo sperare i tifosi in una vittoria che avrebbe potuto risollevare le sorti della squadra. Tuttavia, il secondo quarto ha visto un’alternanza di emozioni, con i berlinesi che hanno cercato di rientrare in partita, ma Milano ha mantenuto il controllo, chiudendo il primo tempo con un vantaggio di 12 punti.

Il secondo tempo e il pareggio sorprendente

Nella ripresa, l’Olimpia sembrava avere la situazione sotto controllo, ma un finale di partita da brividi ha messo in discussione il risultato. Un grande Trevion Williams ha guidato la rimonta dell’Alba, mentre i liberi di Schneider hanno permesso ai berlinesi di pareggiare a 93. Negli ultimi secondi, Milano ha avuto la possibilità di chiudere la partita con una tripla di Spagnolo, ma il tiro non è andato a segno, portando la sfida all’overtime.

Overtime decisivo e la vittoria dell’Alba

Il supplementare ha visto un Alba Berlino rinvigorito, con un gioco da tre punti di Gabriele Procida che ha dato il via a un parziale decisivo. La squadra di casa ha finalmente trovato la vittoria dopo un mese di attesa, mentre l’Olimpia Milano ha subito la sesta sconfitta in Eurolega, un risultato che ha lasciato i tifosi delusi dopo le recenti buone prestazioni. Procida ha chiuso la partita con 29 punti, supportato da Williams e Mattiaseck, mentre per Milano Mirotic ha cercato di tenere viva la speranza con 28 punti e 10 rimbalzi.