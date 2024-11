Un evento che unisce la passione per la vela e il sostegno a cause sociali in Lombardia.

Un evento che celebra la vela e la comunità

Il 5 novembre, presso il Palazzo CONI di Milano, si è svolta una cerimonia significativa per celebrare le donazioni a favore delle fondazioni e organizzazioni che hanno partecipato a “Vela Viva 15”. Questo evento, organizzato dalla XV Zona della Federazione Italiana Vela (FIV), ha rappresentato un momento di riconoscimento per l’impegno delle associazioni partner, che hanno contribuito al successo della manifestazione tenutasi lo scorso 6 luglio. La cerimonia ha messo in luce l’importanza di unire sport, territorio e solidarietà, creando un legame profondo tra la comunità e il mondo della vela.

Attività e coinvolgimento della comunità

“Vela Viva 15” non è stata solo un’opportunità per avvicinare il pubblico alla vela, ma anche un’importante occasione per sensibilizzare la comunità su temi sociali cruciali. Attraverso raccolte fondi e iniziative congiunte con enti come la Fondazione Giacomo Ascoli e Vele a Colori, l’evento ha dimostrato come lo sport possa fungere da catalizzatore per il cambiamento sociale. Durante la cerimonia, il Presidente del Comitato XV Zona, Davide Ponti, ha sottolineato l’importanza di continuare a investire in progetti che promuovano inclusività e sostenibilità, evidenziando il valore del contributo di tutti i partner coinvolti.

Le donazioni e il loro impatto sociale

Le donazioni simboliche conferite dalla XV Zona a tre organizzazioni filantropiche hanno avuto un impatto significativo. We Will Care ONLUS, Peso Positivo e Centro Clinico NeMO sono solo alcune delle realtà che beneficeranno di questo sostegno. We Will Care, ad esempio, si dedica al supporto psicologico di pazienti oncologici e dei loro caregiver, mentre Peso Positivo si occupa di prevenzione e sensibilizzazione sui disturbi alimentari. Infine, il Centro Clinico NeMO offre assistenza a pazienti con malattie neuromuscolari, garantendo un modello di cura multidisciplinare. Queste iniziative dimostrano come lo sport possa andare oltre la competizione, diventando un veicolo di solidarietà e supporto per chi ne ha bisogno.