Scopri i calciatori che hanno conquistato il podio nel Girone A del sondaggio per il Pallone d'Oro di Serie C.

I risultati del Girone A

Le votazioni per il Girone A del sondaggio per il Pallone d’Oro di Serie C si sono ufficialmente concluse, rivelando i calciatori più apprezzati dai tifosi e dai giornalisti. In cima alla classifica troviamo Stefano Mangiapoco della Giana Erminio, che ha ottenuto un impressionante 55,4% delle preferenze. Seguito da Dominic Vavassori e Tommaso Del Lungo dell’Atalanta U23, questi atleti hanno dimostrato di avere un forte seguito tra i fan.

Il meccanismo di voto

Il sondaggio è stato progettato per coinvolgere sia i media che i tifosi, garantendo una rappresentanza equa delle opinioni. I giornalisti hanno inizialmente selezionato una rosa di 20 calciatori per ciascun club, suddivisi in diverse categorie: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. Successivamente, i tifosi hanno avuto l’opportunità di votare per i loro preferiti, scegliendo i primi 10 di ogni girone. Questo approccio ha permesso di raccogliere un ampio consenso e di riflettere le preferenze del pubblico.

I calciatori in evidenza

Oltre a Mangiapoco, altri calciatori hanno brillato nel Girone A. Mattia Fortin del Calcio Padova ha conquistato il secondo posto tra i portieri con il 21,1% dei voti, mentre Tommaso Del Lungo ha dominato tra i difensori con il 29,8%. Anche i centrocampisti e gli attaccanti hanno visto una competizione serrata, con Kevin Varas e Dominic Vavassori che si sono distinti nei rispettivi ruoli. La varietà di squadre rappresentate nella top ten dimostra la competitività del campionato di Serie C.

Prossime fasi del sondaggio

Con la chiusura delle votazioni per il Girone A, si apre ora il Girone B, dove i tifosi potranno esprimere le loro preferenze fino al 21 novembre. I risultati finali saranno annunciati il 9 gennaio, quando si saprà chi sarà incoronato miglior calciatore di Serie C. Questo evento non solo celebra i talenti del calcio italiano, ma coinvolge anche i tifosi in un’esperienza unica di partecipazione.