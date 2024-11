Scopri i protagonisti del Girone A e le prossime fasi del sondaggio per il Pallone d'Oro di Serie C.

I risultati del Girone A

Le votazioni per il Girone A del sondaggio per il Pallone d’Oro di Serie C si sono ufficialmente concluse, rivelando i calciatori più apprezzati dai tifosi e dai giornalisti. In cima alla classifica troviamo Stefano Mangiapoco della Giana Erminio, che ha ottenuto un impressionante 55,4% delle preferenze. Seguito da Dominic Vavassori e Tommaso Del Lungo dell’Atalanta U23, che hanno rispettivamente conquistato il 32,1% e il 29,8% delle votazioni. Questo risultato evidenzia non solo le performance individuali, ma anche l’importanza delle squadre nel contesto del campionato.

Le squadre in evidenza

Il podio del Girone A è dominato dalla Giana Erminio e dall’Atalanta U23, con ben quattro calciatori tra i primi dieci. La presenza di Mattia Scaringi e Mattia Fortin del Calcio Padova, entrambi con percentuali significative, dimostra la competitività di queste squadre. La varietà di talenti rappresentati, da Mohamed Alì Zoma dell’AlbinoLeffe a Giuseppe Cuomo del Vicenza, arricchisce ulteriormente il panorama del campionato di Serie C.

Il meccanismo di voto

Il sondaggio è stato concepito per includere sia l’opinione dei giornalisti che quella dei tifosi. I giornalisti hanno selezionato una rosa di 20 calciatori per ogni squadra, da cui i tifosi hanno potuto scegliere i loro preferiti. Questo approccio garantisce una rappresentazione equa delle diverse opinioni e permette di riconoscere i migliori atleti in base a criteri oggettivi e soggettivi. La prossima fase di votazione per il Girone B si aprirà il 13 novembre, dando ai tifosi l’opportunità di esprimere le loro preferenze anche per i calciatori di altre squadre.