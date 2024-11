Milano vince di misura contro Venezia, mentre Bologna subisce una sconfitta inaspettata.

Una vittoria sofferta per l’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano ha affrontato una partita intensa contro la Reyer Venezia, chiudendo con un punteggio di 79-78. Nonostante il risultato finale sia stato molto serrato, la squadra milanese ha mostrato un dominio significativo per gran parte dell’incontro. Nel terzo quarto, Milano ha raggiunto un vantaggio massimo di 20 punti, dimostrando una superiorità che sembrava inarrestabile. Tuttavia, nell’ultimo periodo, la squadra ha faticato a mantenere la lucidità in attacco, permettendo alla Reyer di recuperare terreno e segnare ben 29 punti, avvicinandosi pericolosamente al punteggio finale.

La Virtus Bologna e la sorpresa di Varese

La Virtus Bologna, considerata una delle favorite del campionato, ha subito una sconfitta inaspettata contro Varese, con un punteggio di 104-95. Nonostante un avvio difficile, la squadra felsinea ha trovato la forza di rientrare in partita grazie a Marco Belinelli, che ha messo a segno 23 punti. Tuttavia, negli ultimi due minuti, Varese ha preso il sopravvento, trascinata da un ispirato Librizzi, autore di 28 punti e 9 assist, e da Hands, che ha contribuito con 16 punti. Questa sconfitta ha sorpreso molti, considerando l’ottimo inizio di stagione della Virtus.

Trento in vetta alla classifica

Con la sconfitta della Virtus, Trento ha colto l’occasione per salire in vetta alla classifica di Serie A, grazie alla vittoria per 76-68 contro Trieste. Questo risultato ha reso il settimo turno di campionato particolarmente emozionante, con diverse squadre che hanno ottenuto successi importanti. Trapani, Brescia e Treviso hanno anch’esse messo a segno vittorie significative, contribuendo a un quadro competitivo e avvincente per il proseguo della stagione.

Il settimo turno di Serie A ha dimostrato ancora una volta quanto possa essere imprevedibile il basket, con Milano costretta a lottare fino all’ultimo secondo per avere la meglio su Venezia e la Virtus Bologna che ha subito la sua prima sconfitta stagionale. Gli appassionati di pallacanestro possono aspettarsi ulteriori emozioni nei prossimi turni, con squadre pronte a dare il massimo per migliorare la propria posizione in classifica.