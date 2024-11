L'Armani Milano riesce a mantenere il terzo posto in classifica dopo una vittoria di misura.

Una vittoria che fa respirare l’Olimpia

L’Olimpia Milano ha vissuto un’altra emozionante sfida, riuscendo a strappare una vittoria per 79-78 contro l’Umana Venezia. Nonostante un inizio di partita incerto e un finale da brividi, i biancorossi hanno dimostrato carattere e determinazione, mantenendo così il terzo posto in classifica. La prestazione di Neno Dimitrijevic, autore di 17 punti e 10 assist, è stata fondamentale per il successo della squadra, così come il contributo di Bolmaro, che ha messo a segno 16 punti e catturato 10 rimbalzi.

Un inizio difficile ma promettente

La partita è iniziata con l’Olimpia che sembrava avere il freno a mano tirato, tanto che il primo canestro è arrivato solo dopo 4 minuti di gioco. Tuttavia, una volta che la coppia Bolmaro-Dimitrijevic ha trovato il ritmo, Milano ha iniziato a prendere il controllo del gioco. Con un parziale di 15-13, i biancorossi hanno iniziato a costruire il loro vantaggio, chiudendo il primo quarto sul 24-20. La squadra ha continuato a spingere, raggiungendo un massimo vantaggio di 20 punti nel terzo quarto, grazie a un gioco di squadra efficace e a una difesa solida.

Un finale da brividi

Nonostante il dominio iniziale, l’Olimpia ha rischiato di compromettere la vittoria negli ultimi minuti. Venezia, mai doma, ha iniziato a recuperare punto dopo punto, portandosi vicina al sorpasso. Mirotic, con un canestro fondamentale a due minuti dalla fine, ha fissato il punteggio sul 79-72, ma l’attacco milanese si è spento, non riuscendo più a segnare. La Reyer ha avuto l’opportunità di vincere, ma il tiro finale di Parks si è stampato sul ferro, regalando così la vittoria all’Olimpia. Questo finale thrilling ha messo in evidenza le fragilità della squadra, che dovrà lavorare per migliorare la propria gestione della partita nei momenti decisivi.

Prossimi impegni per l’Olimpia

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare una settimana intensa, con la prima trasferta in Eurolega sul campo dell’Alba Berlino, seguita da un’altra sfida contro il Partizan Belgrado. La squadra di Messina dovrà mantenere alta la concentrazione e migliorare la propria performance, soprattutto nei momenti cruciali delle partite, per continuare a lottare per le prime posizioni in classifica.