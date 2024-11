Il Padova cerca il quarto successo consecutivo contro un Novara in forma smagliante.

Il contesto della sfida

Il Padova, guidato dall’allenatore Andreoletti, si prepara a scendere in campo contro il Novara in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di promozione della squadra biancoscudata. Con un attuale vantaggio di sette punti sul Vicenza, l’obiettivo è chiaro: conquistare il quarto successo consecutivo per mantenere la distanza di sicurezza e continuare la marcia verso la vetta della classifica. La partita si svolgerà all’Euganeo, dove i tifosi si aspettano una prestazione convincente.

Le formazioni e le assenze

Nonostante l’assenza di Spagnoli, il Padova può contare su un attacco guidato dall’ex Bortolussi, pronto a sfruttare le debolezze della difesa novarese. Andreoletti ha mantenuto un certo riserbo sulla formazione, ma le certezze sembrano essere nel reparto difensivo e a centrocampo. Il Novara, dal canto suo, arriva a questa sfida con una striscia positiva di sette partite, e Gattuso ha sottolineato l’importanza di affrontare una squadra come il Padova, che ha dimostrato di essere solida e ben organizzata.

Le statistiche e le aspettative

Il bilancio degli scontri diretti tra le due squadre è piuttosto equilibrato, con il Padova che ha ottenuto 19 vittorie, 25 pareggi e 20 successi del Novara. Tuttavia, l’ultimo incontro ha visto il Padova prevalere con un netto 2-0. Le statistiche parlano chiaro: il Padova ha collezionato 11 vittorie e 2 pareggi in 13 partite, subendo solo 5 gol. Questo dato evidenzia la solidità difensiva della squadra, che sarà fondamentale per affrontare il tandem offensivo del Novara, composto da Ongaro e Morosini, autori di 8 reti complessive.

Il pronostico e le prospettive future

Con il calcio d’inizio fissato per lunedì alle ore 20.30, le aspettative sono alte. I tifosi del Padova sperano in una prestazione che possa consolidare il primato in classifica e allontanare ulteriormente il Vicenza. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, permettendo a tutti gli appassionati di seguire questa sfida cruciale per il futuro del campionato. La tensione è palpabile e il risultato potrebbe avere ripercussioni significative sulla corsa alla promozione.