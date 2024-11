Una partita intensa che ha messo in luce le potenzialità e le difficoltà della squadra milanese.

Una vittoria che fa ben sperare

L’Olimpia Milano ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Reyer Venezia, chiudendo la partita con un punteggio di 79-78. Questo incontro, valido per la settima giornata della Serie A di basket, ha messo in evidenza le qualità della squadra di Ettore Messina, che ha saputo resistere fino all’ultimo secondo, nonostante un calo di rendimento nell’ultimo quarto. La partita è stata caratterizzata da un inizio promettente, con Milano che ha dominato i primi tre quarti, mostrando un gioco fluido e incisivo.

Le parole di Messina

Il coach dell’Olimpia, Ettore Messina, ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando l’importanza dei primi tre quarti: “Vorrei soffermarmi sui primi tre quarti, molto belli, dove abbiamo giocato una buona partita. Poi non abbiamo avuto continuità, abbiamo spento la luce. Questo non va bene, ci lavoreremo”. Messina ha evidenziato la necessità di migliorare la continuità del gioco, soprattutto in vista delle prossime sfide. La squadra ha mostrato segni di affaticamento, con alcuni giocatori chiave che hanno faticato a mantenere il ritmo.

Le sfide degli infortuni

Un altro tema affrontato da Messina è stato quello degli infortuni che hanno colpito la squadra. “Nebo ha bisogno di una risonanza magnetica martedì, ma siamo lontanissimi. C’era un versamento molto consistente, che rende difficile vedere le immagini”, ha spiegato il coach. La situazione di Shields sembra migliorare, con il giocatore che ha iniziato a muoversi e tirare, ma è ancora incerto il suo rientro in campo. Messina ha espresso la speranza di poter contare su di lui nella prossima partita contro Cremona. La gestione degli infortuni sarà cruciale per mantenere la competitività della squadra nelle prossime settimane.