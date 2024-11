L'Armani Milano riesce a strappare il successo con un finale da brivido

Una partita intensa e combattuta

L’Olimpia Milano ha vissuto un’altra serata di emozioni forti, conquistando una vittoria fondamentale contro l’Umana Venezia con un punteggio finale di 79-78. La partita, che ha visto i biancorossi in controllo per gran parte del tempo, si è trasformata in un thriller negli ultimi minuti, con Venezia che ha sfiorato il sorpasso proprio all’ultimo secondo. Questo successo permette all’Armani di mantenere il terzo posto in classifica, ma le preoccupazioni per la gestione della partita rimangono.

Un inizio difficile ma promettente

La partita è iniziata con un ritmo lento per Milano, che ha faticato a trovare il canestro nei primi minuti. Il primo punto è arrivato solo dopo quattro minuti di gioco, ma una volta che la squadra ha trovato il ritmo, grazie a un’ottima prestazione di Dimitrijevic e Bolmaro, il sorpasso è stato inevitabile. Milano ha chiuso il primo quarto in vantaggio, mostrando segni di dominio, ma la tensione era palpabile, con Venezia che non mollava la presa.

Il finale da brivido

Nonostante un vantaggio di 20 punti a metà partita, l’Olimpia ha vissuto un ultimo quarto da incubo. La Reyer Venezia ha iniziato a recuperare punto dopo punto, mettendo pressione ai milanesi. Mirotic, con un canestro decisivo a pochi minuti dalla fine, sembrava aver messo al sicuro la vittoria, ma il finale è stato da cardiopalma. Il tiro del sorpasso di Parks si è stampato sul ferro, regalando così la vittoria all’Armani. Questo finale ha messo in luce le fragilità della squadra, che dovrà lavorare per migliorare la gestione delle partite nei momenti cruciali.