Un finale thrilling per l'Olimpia Milano che supera la Reyer Venezia di un punto.

Un inizio promettente per l’Olimpia

L’Olimpia Milano ha dimostrato di avere una marcia in più nei primi tre quarti della partita contro la Reyer Venezia, mostrando una difesa solida e un attacco fluido. Coach Ettore Messina ha sottolineato l’importanza di questi momenti, evidenziando come la squadra abbia mosso bene la palla e si sia aiutata a vicenda. Con un vantaggio massimo di 20 punti nel terzo quarto, l’Olimpia sembrava avere la partita in pugno, ma il finale ha riservato sorprese.

Un quarto finale da dimenticare

Il quarto periodo ha visto un calo di rendimento per l’Olimpia, che ha concesso ben 29 punti agli avversari. Questo è diventato un tema ricorrente nella stagione, dove la squadra ha mostrato segni di cedimento nei momenti cruciali. Nonostante un tentativo finale di Jordan Parks per ribaltare la situazione, il rimbalzo decisivo di Ricci ha garantito la vittoria per Milano. Messina ha commentato la necessità di lavorare su questi aspetti per evitare che si ripetano in futuro.

Le prestazioni individuali brillanti

Tra i protagonisti della serata, spicca la performance di Dimitrijevic, che ha chiuso con 17 punti e 10 assist, dimostrando di essere un elemento chiave per la squadra. Anche Bolmaro ha contribuito significativamente, con 16 punti e 10 rimbalzi. Dall’altra parte, Kabengele ha messo a segno 18 punti per Venezia, dimostrando di essere un avversario temibile. La partita ha messo in evidenza non solo le qualità individuali, ma anche l’importanza del gioco di squadra, fondamentale per il successo finale.

Un futuro da costruire

Con la speranza di recuperare i giocatori infortunati, come Shields e Nebo, l’Olimpia Milano guarda al futuro con ottimismo. Messina ha espresso la sua fiducia nel fatto che la squadra possa migliorare e affrontare le sfide successive con maggiore determinazione. La vittoria contro la Reyer Venezia, sebbene sofferta, rappresenta un passo importante nel percorso della squadra, che punta a consolidare la propria posizione nel campionato.