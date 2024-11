Il Trento supera la FeralpiSalò con un punteggio di 3-2, portandosi al terzo posto in classifica.

Una vittoria che fa morale

Il Trento ha ottenuto una vittoria fondamentale nel campionato di Serie C, battendo la FeralpiSalò con un punteggio di 3-2. La partita, disputata tra le mura amiche, ha visto i gialloblù dominare il campo, mostrando un gioco propositivo e incisivo. I gol di Giannotti, Di Carmine e Anastasia, quest’ultimo su calcio di rigore, hanno permesso alla squadra di agganciare i Leoni del Garda in classifica, portandosi al terzo posto con 25 punti.

Un match ricco di emozioni

La sfida è iniziata in salita per il Trento, che ha subito il gol di Pilati al 38′. Tuttavia, la reazione della squadra è stata immediata e determinata. Giannotti ha pareggiato i conti al 49′, seguito da Di Carmine che ha portato in vantaggio i padroni di casa al 51′. Nonostante il tentativo di rimonta della FeralpiSalò, con il gol di Balestrero al 59′, il Trento ha mantenuto la calma e ha chiuso la partita con il rigore trasformato da Anastasia all’88’. Questo successo non solo rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per la squadra, ma anche un segnale di crescita e determinazione.

Le parole dei protagonisti

Dopo la partita, il tecnico del Trento ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando l’importanza di affrontare ogni partita con la giusta mentalità. “Mi aspetto sempre una gara difficile, ma il Trento è una squadra che non si limita a difendersi; attacca e cerca di imporre il proprio gioco”, ha dichiarato. Inoltre, ha ricordato le difficoltà del passato, evidenziando come la situazione attuale sia molto diversa e come i risultati stiano finalmente arrivando.

Il futuro del Trento

Con questa vittoria, il Trento si posiziona in una buona posizione per affrontare le prossime sfide del campionato. La squadra ha dimostrato di avere le capacità per competere ai massimi livelli e di poter ambire a posizioni di vertice. I tifosi possono essere fiduciosi e sperare in un proseguimento di stagione positivo, con l’obiettivo di raggiungere i playoff e, perché no, puntare alla promozione. La strada è lunga, ma con prestazioni come quella contro la FeralpiSalò, il Trento ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per sognare in grande.