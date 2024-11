Un'analisi approfondita delle partite di FeralpiSalò e Alcione nel campionato di Serie C.

FeralpiSalò: una caduta inaspettata a Trento

La FeralpiSalò, dopo un inizio di stagione promettente con tre vittorie consecutive, ha subito una battuta d’arresto contro il Trento. La partita, disputata al Briamasco, ha visto i gardesani passare in vantaggio al 38′ grazie a un colpo di testa di Alessandro Pilati, che ha sfruttato un preciso assist di Di Molfetta. Tuttavia, la ripresa ha riservato sorprese per la squadra di Diana.

Il Trento ha reagito immediatamente, pareggiando al 49′ con un’acrobatica rovesciata di Giannotti. Nonostante il tentativo di rientrare in partita con il gol di Balestrero al 59′, la FeralpiSalò ha subito un rigore fatale all’88’ per un fallo di mano di Pasini, trasformato da Anastasia. La sconfitta ha lasciato un segno, evidenziando la necessità di una riflessione profonda sulla strategia di gioco.

Alcione: terza sconfitta consecutiva

In un’altra parte del campionato, l’Alcione ha vissuto un momento difficile, perdendo la terza partita consecutiva. La sfida contro la squadra di Cusatis ha visto un inizio promettente, con Bunino che ha messo in difficoltà la difesa avversaria. Tuttavia, un errore del portiere Bacchin ha portato a un rigore per il Comi, che ha segnato il gol decisivo al 70′.

La squadra bianche casacche ha chiuso la partita in inferiorità numerica, complicando ulteriormente la situazione. La mancanza di incisività in attacco e la fragilità difensiva sono aspetti che l’Alcione dovrà affrontare per risollevare le proprie sorti in campionato.

Giana: una vittoria fondamentale

Al Nereo Rocco, la Giana ha finalmente ritrovato la vittoria dopo un periodo difficile, in cui aveva raccolto solo un punto nelle ultime cinque gare. La partita contro la Triestina, fanalino di coda, è stata caratterizzata da un’espulsione per i padroni di casa, ma la Giana ha saputo mantenere la calma e ha trovato il gol decisivo al 87′ con Avinci, che ha capitalizzato un assist di Caferri. Questa vittoria potrebbe rappresentare un punto di svolta per la squadra, che ora dovrà cercare di costruire su questo successo.