L'Olimpia Milano conquista una vittoria importante contro il Real Madrid, mostrando grande carattere e abilità.

Una partita emozionante

La gara di Eurolega tra l’Olimpia Milano e il Real Madrid ha regalato emozioni forti ai tifosi, con i milanesi che hanno trionfato con un punteggio di 85-76. La squadra di coach Ettore Messina ha mostrato un gioco di squadra eccezionale, specialmente nel secondo periodo, dove ha preso il sopravvento, resistendo alle rimonte avversarie e dilagando nel finale grazie a prestazioni individuali straordinarie.

Strategie vincenti

La scelta tattica dell’Olimpia di schierare due playmaker ha dato i suoi frutti, permettendo di contenere la fisicità di Walter Tavares. Nonostante un inizio difficile, la squadra ha saputo mantenere la calma, muovendo bene la palla e trovando fiducia. La difesa ha fatto la differenza, con un notevole lavoro a rimbalzo e una gestione intelligente dei possessi. L’attacco ha brillato, con 16 assist e 12 triple a segno, dimostrando una fluidità che ha messo in difficoltà la difesa del Real Madrid.

Giocatori chiave

Nico Mannion ha fatto il suo esordio in grande stile, mostrando personalità e capacità di segnare, mentre Dimitrijevic è stato fondamentale, segnando 15 punti nel primo tempo. La coppia Mirotic-LeDay ha dominato sotto canestro, guadagnando viaggi in lunetta e contribuendo in modo decisivo al punteggio finale. La sinergia tra i giocatori ha permesso di mantenere il vantaggio anche nei momenti di maggiore pressione, con Brooks e Mannion che hanno fornito un contributo prezioso dalla panchina.

Un finale da incorniciare

Nel quarto periodo, l’Olimpia ha cambiato marcia, con Zach LeDay che ha segnato una tripla dall’angolo, portando il vantaggio a +10. Nonostante i tentativi del Real Madrid di recuperare, l’Olimpia ha continuato a segnare, raggiungendo un vantaggio massimo di 22 punti. La partita si è conclusa con una vittoria netta, un risultato che non solo segna un’importante affermazione in Eurolega, ma anche un segnale forte per il futuro della squadra.