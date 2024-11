L'Olimpia Milano conquista una vittoria fondamentale contro il Real Madrid, grazie a prestazioni eccezionali.

Una vittoria che fa sognare

La serata di ieri ha visto l’Olimpia Milano trionfare con un punteggio di 85-76 contro il Real Madrid, regalando ai tifosi un’emozione unica. Questo successo rappresenta la terza vittoria stagionale in Eurolega per la squadra milanese, che ha dimostrato grande carattere e determinazione sul parquet di Assago. La partita è stata caratterizzata da un avvio equilibrato, con entrambe le squadre che si sono sfidate a viso aperto, ma è stata l’Olimpia a trovare il ritmo giusto, grazie a prestazioni straordinarie da parte di alcuni giocatori chiave.

Le stelle in campo

Tra i protagonisti della serata, spicca il nome di Dimitrijevic, autore di 22 punti, che ha guidato la squadra con grande autorità. Non da meno è stato Leday, che ha contribuito con 17 punti e ha messo a segno tre triple decisive. Ma la vera sorpresa è stata Nico Mannion, arrivato da poco a Milano, che ha dimostrato di essere un innesto prezioso: 11 punti senza errori e 5 assist, un impatto immediato che ha esaltato il pubblico presente. La sua prestazione è stata particolarmente significativa, considerando che ha segnato il suo primo canestro milanese sulla sirena del primo quarto, portando l’Olimpia in vantaggio.

Un match avvincente

La partita ha visto l’Olimpia mantenere il controllo, nonostante i tentativi del Real Madrid di rientrare in gioco. La difesa milanese ha fatto un ottimo lavoro nel contenere le stelle avversarie come Hezonja e Campazzo, mentre l’attacco ha trovato soluzioni efficaci. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio per 47-40, Milano ha continuato a spingere, con Mannion che ha illuminato il parquet con giocate spettacolari. Il massimo vantaggio è arrivato nel quarto finale, quando l’Olimpia ha toccato il +20, grazie a un gioco di squadra fluido e a tiri da tre punti ben piazzati. La vittoria finale di 85-76 è stata accolta con entusiasmo dai tifosi, che hanno potuto festeggiare un successo importante in Eurolega.