L'EA7 Milano si impone con un punteggio di 85-76, consolidando la sua posizione in Eurolega.

Una vittoria significativa per l’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano ha ottenuto un’importante vittoria contro il Real Madrid, battendoli con un punteggio di 85-76 all’Unipol Forum di Assago. Questo successo rappresenta il secondo consecutivo per la squadra di coach Ettore Messina in Eurolega, dopo la vittoria nel derby contro la Virtus. La partita ha messo in evidenza la determinazione e la crescita della squadra, che ha saputo reagire a momenti di difficoltà durante il match.

Il match e i momenti chiave

La partita è iniziata con l’Olimpia che ha faticato a trovare il ritmo giusto, ma è riuscita a prendere il controllo del gioco, raggiungendo un vantaggio di 15 punti all’inizio del secondo quarto. Tuttavia, il Real Madrid ha dimostrato la sua resilienza, riducendo il distacco a soli 2 punti all’inizio del terzo quarto. Sembrava che l’Olimpia potesse subire un’altra rimonta, ma questa volta la squadra ha risposto con un parziale impressionante di 20-3, che ha di fatto chiuso la partita.

Le prestazioni individuali

Tra i protagonisti della serata, Nenad Dimitrijevic ha brillato con 22 punti, dimostrando di essere un elemento fondamentale per la squadra. LeDay ha contribuito con 17 punti e 8 rimbalzi, mentre il giovane Nico Mannion ha debuttato con 11 punti e 5 assist, mostrando segnali promettenti per il futuro. Dall’altra parte, il Real Madrid ha faticato a trovare il giusto ritmo, con Mario Hezonja e Serge Ibaka che hanno entrambi segnato 13 punti, ma non sono riusciti a guidare la squadra verso la vittoria.

Un inizio di stagione difficile per il Real Madrid

Questa sconfitta segna il quinto KO per il Real Madrid in questa stagione di Eurolega, un inizio di campionato decisamente al di sotto delle aspettative. La squadra, storicamente una delle più forti in Europa, deve ora trovare una soluzione per invertire la rotta e tornare a competere ai massimi livelli. La prestazione contro l’Olimpia Milano evidenzia le difficoltà che stanno affrontando, ma anche la necessità di un cambio di marcia per risollevare le sorti della stagione.