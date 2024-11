Una prestazione straordinaria per l'Olimpia Milano che batte il Real Madrid 85-76.

Una vittoria che fa morale

L’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria significativa in Eurolega, superando il Real Madrid con un punteggio di 85-76. Questo successo rappresenta il secondo consecutivo per la squadra di Ettore Messina, che ha dimostrato una grande capacità di recupero dopo la sconfitta subita contro Trento. La partita ha messo in luce non solo le abilità individuali dei giocatori, ma anche la solidità del gioco di squadra, fondamentale per affrontare avversari di alto livello come il Real Madrid.

Prestazioni individuali da incorniciare

Tra i protagonisti della serata, spiccano i nomi di Dimitrijevic e LeDay, rispettivamente con 22 e 17 punti. La loro capacità di segnare in momenti cruciali ha permesso all’Olimpia di mantenere il controllo della partita. Anche il nuovo arrivato Nico Mannion ha dato prova delle sue qualità, contribuendo in modo significativo su entrambi i lati del campo. Le parole di Messina, che ha elogiato la prestazione della squadra, evidenziano l’importanza di una difesa solida e di un attacco ben orchestrato.

Strategia vincente e lavoro di squadra

La chiave del successo dell’Olimpia Milano è stata la gestione del gioco. La squadra ha iniziato con una partenza forte, mantenendo poi il ritmo e gestendo le azioni con intelligenza. Messina ha sottolineato l’importanza di aver limitato i canestri facili del Real Madrid, evidenziando come la difesa sia stata cruciale per il risultato finale. La capacità di prendere rimbalzi e di muovere bene la palla in attacco ha permesso di costruire azioni efficaci, evitando tiri affrettati. Questo approccio ha dimostrato che l’attacco e la difesa sono interconnessi e che una buona prestazione in un’area può influenzare positivamente l’altra.