Futuro di San Siro: novità e prospettive per Milan e Inter

Il sindaco di Milano annuncia sviluppi sulla valutazione dell'area di San Siro.

La valutazione dell’area di San Siro

Recentemente, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha fornito importanti aggiornamenti riguardo al futuro di San Siro, uno dei templi del calcio italiano. Secondo quanto riportato da CalcioFinanza, l’Agenzia delle Entrate ha completato la valutazione dell’area, ma il primo cittadino ha mantenuto riservata la cifra esatta. Sala ha dichiarato che gli uffici stanno attualmente esaminando i dettagli e che la situazione è in evoluzione.

Le aspettative delle squadre

Il sindaco ha sottolineato che il Comune ha fatto tutto il possibile per supportare le richieste di Milan e Inter. Ha promosso un tavolo di lavoro con la Soprintendenza, ritenuto fruttuoso, e ha dato incarico all’Agenzia delle Entrate di procedere con la valutazione. Tuttavia, ha chiarito che ora spetta alle squadre manifestare un interesse formale per l’area di San Siro. Sala ha espresso la sua speranza che le società facciano un passo avanti, considerando i progressi già compiuti.

Le cifre in gioco

Le prime indiscrezioni parlano di una valutazione complessiva dell’area e dell’impianto di circa 200 milioni di euro, cifra che potrebbe essere leggermente superiore. Questa valutazione è cruciale per le due squadre, che dovranno decidere come procedere. È previsto un incontro a Palazzo Marino, dove il sindaco intende ricevere una manifestazione di interesse congiunta da parte di Milan e Inter entro martedì prossimo.

Il progetto di San Donato

Nonostante le discussioni su San Siro, il Milan ha ribadito la sua intenzione di non abbandonare il progetto per un nuovo stadio a San Donato, per il quale sono già stati investiti 55 milioni di euro. Il presidente rossonero, Scaroni, ha recentemente confermato che San Donato rimane la priorità per il club. La situazione è quindi complessa, con il Milan che cerca di bilanciare le sue ambizioni con le necessità di un accordo su San Siro.

Prospettive future

Il sindaco ha affermato che se le squadre invieranno una manifestazione di interesse, il processo potrebbe accelerare e le questioni in sospeso potrebbero essere chiarite rapidamente. La decisione finale sembra essere imminente, con le società che stanno valutando le loro opzioni in questi giorni. La situazione di San Siro, quindi, rimane al centro dell’attenzione, con potenziali sviluppi che potrebbero cambiare il panorama calcistico milanese.