Con un gol di Giannotti, il Trento si impone 1-0 e raggiunge il terzo posto in classifica.

Una vittoria che conta

Il Trento ha dimostrato ancora una volta la sua forza, imponendosi 1-0 in trasferta contro l’Alcione Milano nella tredicesima giornata di Serie C. Questo successo rappresenta il dodicesimo risultato utile consecutivo per i gialloblù, che ora si trovano in terza posizione in classifica, a pari punti con FeralpiSalò e Alcione Milano. La rete decisiva è stata siglata da Giannotti, che ha sfruttato un assist perfetto di Frosinini all’inizio della ripresa.

La cronaca della partita

Il match si è svolto allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, dove il Trento ha iniziato con grande determinazione. Dopo soli tre minuti, Ghillani ha avuto la prima occasione, ma il suo tiro è terminato alto. L’Alcione ha risposto con un tiro di Palombi, ben parato da Barlocco. La prima frazione si è chiusa sullo 0-0, ma il Trento ha subito sbloccato il punteggio nella ripresa, portandosi in vantaggio grazie a Giannotti. Nonostante il tentativo dell’Alcione di pareggiare, con occasioni per Invernizzi e Palombi, il risultato è rimasto invariato.

Le parole di mister Tabbiani

Dopo la partita, l’allenatore Luca Tabbiani ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della squadra. “Abbiamo raccolto tre punti importanti, i ragazzi hanno interpretato bene la partita, trovando soluzioni sia in attacco che in difesa. Non era facile giocare su un campo in cattive condizioni, ma siamo felici di aver allungato la nostra striscia di risultati utili consecutivi”. Tabbiani ha anche menzionato le prossime sfide, sottolineando l’importanza di portare più tifosi allo stadio.

Il ritorno di Mattia Sangalli

Un altro protagonista della giornata è stato Mattia Sangalli, tornato in campo dopo un lungo infortunio. “Sono felicissimo di essere tornato a giocare. È stata una liberazione dopo mesi difficili. Anche se non sono ancora al 100%, la mia condizione sta migliorando e ho voglia di continuare a dare il massimo per la squadra”. La sua presenza in campo rappresenta un ulteriore rinforzo per il Trento, che si prepara ad affrontare la FeralpiSalò nel prossimo incontro.