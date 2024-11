Un match difficile per la San Marino Academy che resta all'ultimo posto in classifica.

Un inizio difficile per la San Marino Academy

La San Marino Academy continua a vivere un momento complicato nel campionato Primavera 4. Nella quarta giornata di recupero, la squadra è stata sconfitta dal Sestri Levante con un punteggio di 3-1. La partita, disputata in Liguria, ha messo in evidenza le difficoltà della formazione biancazzurra, che non riesce a trovare la vittoria da diverse partite.

Il match: un alternarsi di emozioni

Il Sestri Levante ha aperto le danze al 16’ con un gol di Caceres, portandosi in vantaggio. La San Marino Academy, però, non si è data per vinta e ha pareggiato al 37’ grazie a un colpo di testa di Bianchi. Questo momento di speranza è stato però di breve durata, poiché nella ripresa Gallastroni ha riportato in vantaggio i liguri. A dieci minuti dalla fine, Prete ha sigillato il risultato con un ulteriore gol, lasciando la San Marino Academy senza punti e in ultima posizione in classifica.

Le conseguenze della sconfitta

Questa sconfitta ha un peso significativo per la San Marino Academy, che ora si trova all’ultimo posto con soli due punti in cinque partite. La situazione è critica e richiede un intervento immediato da parte della squadra e dello staff tecnico. Il mister Cancelli dovrà lavorare intensamente per riorganizzare la squadra e trovare la giusta motivazione per affrontare le prossime sfide. Dall’altra parte, il Sestri Levante ha ottenuto una vittoria fondamentale che consente loro di allontanarsi dalla zona retrocessione, scalando posizioni in classifica.