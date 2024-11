Il mondo dell'alpinismo piange Giovanni Pillitteri, tragicamente scomparso durante un'escursione.

Un incidente fatale sulle Dolomiti

La comunità alpinistica è in lutto per la tragica scomparsa di Giovanni Pillitteri, un climber di 52 anni, che ha perso la vita in un incidente avvenuto mercoledì scorso alle Tre Cime di Lavaredo. Pillitteri, residente a Padenghe sul Garda, era un esperto alpinista e un appassionato delle montagne, noto per la sua dedizione e il suo amore per l’arrampicata. L’incidente è avvenuto al termine di una scalata, quando, dopo aver raggiunto la vetta della Cima Ovest, è scivolato precipitando per oltre 700 metri.

La vita di un professionista e climber

Oltre alla sua passione per l’alpinismo, Giovanni era un trader di fama internazionale, attualmente Portfolio Manager per una società Family Office di New York. La sua carriera lo aveva portato a lavorare con importanti istituzioni finanziarie come Lehman Brothers e Deutsche Bank. La sua vita professionale e personale era caratterizzata da un equilibrio tra il lavoro e la sua grande passione per la montagna, che lo ha reso un personaggio rispettato e amato nel suo ambiente. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio tra amici e colleghi, che lo ricordano come una persona generosa e appassionata.

Funerali e tributi

I funerali di Giovanni Pillitteri si svolgeranno il 5 novembre alle ore 14.45 presso la Basilica di Santa Maria della Passione a Milano. Lascia la moglie Silvia e una figlia di 12 anni, oltre a sua madre e una sorella. La comunità alpinistica e i suoi cari si riuniranno per onorare la sua memoria e celebrare la vita di un uomo che ha dedicato gran parte del suo tempo alla montagna. I messaggi di cordoglio continuano ad arrivare, testimoniando l’impatto che Giovanni ha avuto su chi lo conosceva. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita non solo per la sua famiglia, ma anche per tutti coloro che condividono la passione per l’alpinismo.