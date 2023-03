Questa domenica torna la Milano Marathon con sua 21esima edizione. Orari, percorso, chiusura del traffico, scopri tutto in questo articolo.

Domenica 2 aprile 2023 ci sarà la 21esima edizione della Milano Marathon, la maratona più veloce e sostenibile d’Italia. Per il secondo anno consecutivo, infatti, RCS Sports & Events conferma il progetto RunGreen, basato una serie di attività volte a rendere la manifestazione sportiva sempre più sostenibile. A rendere questa edizione ancora più speciale c’è Yeman Crippa (oro nei 10.000 metri e bronzo nei 5.000 agli Europei di Monaco di Baviera 2022), invitata come ambassador ufficiale dell’evento.

Per partecipare è necessario acquistare il biglietto, disponibile direttamente sul sito ufficiale, ad un costo compreso da 59 euro a 92 euro. È possibile iscriversi fino al 31 marzo, a pochi giorni di distanza dall’effettivo inizio. La quota di iscrizione prevede la consegna della pettorina, assicurazione, assistenza tecnica e medica, ristoro durante e post gara e molto altro.

Il percorso

La corsa sarà lungo un percorso cittadino di 42,195 km, con partenza e arrivo in corso Venezia. Il percorso sarà ad anello, con 18 chilometri che si snodano all’interno della cerchia dei Bastioni, il cuore della città, tra le zone di Repubblica, Moscova, Parco Sempione, Duomo, Cairoli, Cordusio e Pagano, e ben 28 chilometri complessivi all’interno della Circonvallazione Filoviaria. Previsto il passaggio dei runner in zona City Life e nell’area nord-ovest (Portello, Ippodromo, San Siro, Parco di Trenno, Gallaratese).

Orari e chiusura delle strade

La partenza è prevista in Corso Venezia per le 9:00, con il ritrovo fissato al momento per le 7:00; è possibile che nell’arco dei prossimi giorni vengano comunicate piccole modifiche relative all’orario.

Il tempo limite per concludere la maratona è di 6h30′ e sono previsti due gate intermedi necessari per comprendere il proprio passo in relazione all’orario: il primo varco è al km 21,1 dopo 3h15’ di gara (ore 12:15 circa) e il secondo al km 27,8 dopo 4h20’ di gara (ore 13:30 circa)

Per permettere lo svolgimento della maratona le varie zone di Milano coinvolte verranno chiuse a scaglioni per pemmettere il passaggio dei maratoneti.

Il percorso è stato diviso in quattro zone principali: Area 0, area 1, area 2 e area 3, ognuna delle quali è chiusa al traffico per diverse fasce orarie.

L’area 0 (zona corso Venezia) sarà interdetta al traffico per tutta la durata della maratona a partire dalle 5 del mattino. L‘area 1 (zone, Repubblica, Turati e Moscova) sarà chiusa dalle 8 alle 11. L’area 2 (comprende le zone del centro città: Duomo, Lanza, San Babila) sarà chiusa tra le ore 8 e 15.30. Infine l’area 3 (zona corso Sempione) sarà chiusa dalle 8.30 alle 15.30.

Maggiori informazioni sulla chiusura del traffico sono consultabili sul sito ufficiale della maratona.