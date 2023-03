Stramilano 2023: quali strade saranno chiuse?

Il 19 marzo si terrà la Stramilano 2023. In questo articolo scopriremo il percorso e le strade chiuse per la 50esima edizione della corsa non compeitiva.

Domenica 19 marzo si terrà a Milano la Stramilano, la celebre corsa non competitiva che quest’anno festeggia la sua 50esima edizione. Ideata nel 1971, la Stramilano si articola con cadenza annuale in varie competizioni: quella agonistica sulla lunghezza della mezza maratona (21,09 km), quella non competitiva su un percorso lungo 10 km e quella per i più piccoli (Stramilanina) di 5 km. Quest’anno madrina della Manifestazione sarà Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica, showgirl e modella che, con la sua simpatia e il suo entusiasmo, accompagnerà i runner su ogni percorso di Stramilano.

Come sempre in città ci sarà un parziale blocco del traffico, con alcune strade chiuse, per permettere agli atleti di passare.

Il programma della Stramilano 2023

I primi a partire, alle ore 9 da Piazza Duomo, saranno i corridori della Stramilano 10 km, la corsa non competitiva che vede corridori di ogni età e livello percorrere le vie più caratteristiche della città.

A seguire, alle 9.30, sempre da Piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, la corsa dedicata ai più piccoli. I mini-atleti e i loro accompagnatori attraverseranno il centro storico per chilometri, incoraggiati da simpatici animatori dislocati lungo il percorso. L'arrivo è fissato per tutti all'Arena Civica "Gianni Brera".

Infine, alle ore 10 sarà la volta della Stramilano Half Marathon, con partenza e arrivo in Piazza Castello, durante la quale migliaia di atleti professionisti e non si metteranno alla prova correndo la classica distanza di 21,097 chilometri.

Il percorso e le strade chiuse

Percorso e strade chiuse per la Stramilano Half Marathon

PARTENZA: Piazza Castello

Viale Gerolamo Gadio

Via Legnano

1 Km Viale Elvezia

Viale Giorgio Byron

Via F. Melzi d’Eril

2-3 Km Corso Sempione

Giro di boa Corso Sempione in corrispondenza di Via Alberti

4 Km Corso Sempione

Via F. Melzi D’Eril

Viale Giulio Douhet

5 Km Viale Elvezia

Piazza Lega Lombarda

Piazzale Biancamano

Bastioni di Porta Volta

Viale Francesco Crispi

6 Km Piazza XXV Aprile

Bastioni di Porta Nuova

Piazzale Principessa Clotilde

Viale Monte Santo

Piazza della Repubblica

Viale Città di Fiume

7 Km Bastioni di Porta Venezia

Piazzale Oberdan

8 Km Viale Luigi Majno

Piazza del Tricolore

Viale Bianca Maria

Piazza Cinque Giornate

9 Km Viale Regina Margherita

10 Km Viale Emilio Caldara

Piazzale Medaglie d’Oro

Viale Angelo Filippetti

11 Km Viale Beatrice d’Este

Piazzale di Porta Lodovica

Viale Gian Galeazzo

Piazza XXIV Maggio

12 Km Viale Gabriele d’Annunzio

Piazzale Antonio Cantore

13 Km Viale Papiniano

Piazzale Aquileia

Viale di Porta Vercellina

14 Km P.zzale Francesco Baracca

Via Enrico Toti

Piazza della Conciliazione

Via Alberto da Giussano

Via Guido da Arezzo

Via del Burchiello

Via Giotto

15 Km Piazza M. Buonarroti

Via Monte Rosa

Piazza Giovanni Amendola

Viale Ezio

16 Km Piazzale Giulio Cesare

Viale Belisario

Viale Cassiodoro

Piazza Sei Febbraio

Viale Severino Boezio

17 Km Largo Domodossola

Viale Duilio

Piazzale Carlo Magno

Via Gattamelata

Via Colleoni

Piazzale Damiano Chiesa

Via Emanuele Filiberto

18-19 Km Corso Sempione

Via F. Melzi d’Eril

Viale Giorgio Byron

20 Km Viale Elvezia

Piazza Lega Lombarda

Via Legnano

Viale Gerolamo Gladio

21 Km Piazza Castello

21,097 Km ARRIVO: Piazza Castello

Percorso e strade chiuse per la Stramilano 10 km

PARTENZA: Piazza del Duomo

Via G. Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Largo R. Mattioli

Via A. Catena

Piazza Meda

Corso G. Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Piazza Oberdan

Viale L. Majno

Piazza del Tricolore

Viale Bianca Maria

Piazza V Giornate

Viale Regina Margherita

Viale E. Caldara

Piazza Medaglie d’Oro

Viale A. Filippetti

Viale B. d’Este

Piazzale Porta Lodovica

Viale Gian Galeazzo

Piazza XXIV Maggio

Viale G.d’Annunzio

Piazza A. Cantore

Viale Papiniano

Piazzale Aquileia

Viale di Porta Vercellina

Piazzale F. Baracca

Via E. Toti

Piazza Conciliazione

Via XX Settembre

Via M. Curie

Viale Moliere

Viale Alemagna

Parco Sempione Vialetti interni

ARRIVO: Arena Civica Gianni Brera

Percorso e strade chiuse per la Stramilanina (5 km)

PARTENZA: Piazza del Duomo

Via G. Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Largo R. Mattioli

Via A. Catena

Piazza Meda

Corso G. Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Via Palestro

Via Marina

Via Senato

Via Sant’Andrea

Via Montenapoleone

Via A. Manzoni

Via G. Verdi

Via dell’Orso

Via Cusani

Largo Cairoli

Foro Buonaparte

Piazzale L. Cadorna

Via P. Paleocapa

Viale Gadio

Parco Sempione Vialetti Interni

ARRIVO: Arena Civica Gianni Brera