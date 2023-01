Nuovo Stadio, Sala: “Sento spesso Inter e Milan, sono soddisfatti”

Il sindaco Giuseppe Sala è tornato a parlare del nuovo stadio di Inter e Milan: "Sono stati soddisfatti del dibattito pubblico"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare della spinosa questione San Siro ed eventuale nuovo stadio per Inter e Milan. Le due società di calcio sarebbero dell’idea di evitare la ristrutturazione del vecchio impianto e vorrebbero sfruttare la zona per costruirne uno da zero.

Stadio di Milano, Sala: “Inter e Milan sono soddisfatti”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando a margine della presentazione del palinsesto di eventi per la Giornata della Memoria, è intervenuto nuovamente sulla questione nuovo stadio: “Milan e Inter li sento abbastanza spesso. Credo che abbiano espresso soddisfazione di come è andato il dibattito pubblico e della posizione della giunta. È chiaro che anche per i club il tema è quello dell’eventuale vincolo sul Meazza.”

Quali saranno i prossimi passi?

Tante volte, in passato, ma anche recentemente, i dirigenti delle due società hanno espresso un certo fastidio per le lungaggini della burocrazia italiana. La minaccia, soprattutto da parte del Milan, era quella di spostarsi a Sesto San Giovanni, dove ci sarebbero meno difficoltà a dare il via ai lavori. Sala, d’altra parte, vorrebbe che le squadre restassero a Milano, ma quali sono i prossimi passi arrivati a questo punto? “Bisogna attendere la nomina ufficiale della soprintendente milanese all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Non credo che sia stata ufficialmente nominata. È chiaro che proprio per questo e per rispetto alla persona, se è Emanuela Carpani come si sente dire, mi rivolgerò a lei quando sarà ufficialmente in carica. Oggi, non mi risulta che lo sia.”