Chi vincerà lo Scudetto? I pronostici sulle favorite

Manca pochissimo, ormai, all’inizio del campionato di Serie A 2022-2023. Come ogni anno, il torneo regalerà moltissime emozioni ai tifosi italiani e agli appassionati d’Oltralpe. Ad inaugurare la competizione, il 13 agosto prossimo, saranno gli anticipi di Sampdoria-Atalanta e Milan-Udinese che si disputeranno dalle 18.30. Quest’anno, il campionato parte in anticipo a causa dei prossimi Mondiali, quelli in Qatar, che rappresenteranno una battuta d’arresto per lo Scudetto.

Ci sarà, per questa ragione, una lunga sosta invernale; una pausa per i tifosi, ma non per i giocatori, visto che la maggior parte dei titolari e delle riserve sarà impegnata nelle squadre dei loro Paesi d’origine. Si tratterà, dunque, di un tour de force estenuante anche per i top player di Serie A, dato, poi, l’approcciarsi della seconda stagione della competizione.

Saranno venti le squadre che si contenderanno l’ambito titolo italiano. Il Milan, campione in carica si presenta più agguerrito che mai, pronto a difendere la vittoria a qualunque costo contro gli attacchi altrettanto determinati delle altre squadre nostrane, con un’attenzione maggiore agli agguati di Juventus e Inter. Inoltre, si continua a sperare per le neopromosse Lecce, Cremonese e Monza, per le quali si auspicano risultati in grado di sbalordire anche i tifosi più fedeli.

Le favorite dai pronostici

Le previsioni cominciano già a fioccare in rete e citano tra le favorite l’Inter. I neroazzurri meneghini tornano a sognare con Lukaku, Dzeko, Correa e Mkhitaryan. Un attacco spaventoso che ha colpito sin da subito i bookmaker. La squadra di Inzaghi è tra le più quotate per la vittoria, con la quota più bassa proposta da Leovegas a 2.50, contro il 2.75 di Sisal e Bet365. Manca davvero poco all’inizio del campionato, ma l’Inter sembra già pronta da mesi.

A spaventare i rossoneri, poi, torna la Juventus di Allegri che si dice pronta a riconquistare il titolo italiano con grande decisione e intensità. Rivedremo Paul Pogba in formazione dopo la fine della sua esperienza allo United. Un livello di gioco altissimo, almeno sulla carta che, i pronostici, riflettono anche sul campo. Ci si aspetta molto da Angel Di Maria, giocatore trentaquattrenne argentino alla sua prima esperienza in Italia, reduce dai trionfi al Real e al PSG.

Si è provveduto anche a trovare un rimpiazzo per De Ligt in difesa, rappresentato da Bremer, per il quale la Juve ha effettuato un investimento non indifferente di ben 41 milioni di euro. Betclic propone i bianconeri a quota 2.70, mentre Sportitaliabet e Leovegas si fermano a 3. Sorprenderà molti e deluderà i tifosi rossoneri, ma il Milan è il meno favorito tra i possibili vincitori della stagione di campionato 2022/23.

I bookmakers, infatti, piazzano la squadra dopo Juventus e Inter. Comunque, il Milan potrà contare su Origi, arrivato dal Liverpool e su Ibrahimovic che resterà fino a fine stagione. Sisal e Novibet propongono l’attuale campionessa d’Italia a 4, mentre Bet365 si ferma a 4.50. Vedremo come la squadra meneghina si comporterà sul campo.

Le altre squadre quotate dai pronostici

I pronostici attuali considerano la Roma, per la presenza di Dybala in rosa. I tifosi capitolini sognano un epilogo di campionato sorprendente con Mourinho a studiare attentamente le varie tattiche da attuare match dopo match. Nel frattempo, comunque, le quote di Betclic e Sportitaliabet danno la Roma a 10. Per Leovegas, invece, la quota è a 15.

Per quanto riguarda il Napoli, invece, rimasto orfano di Mertens, Insigne e Koulibaly, si pensa a nuove soluzioni come Ostigard e Olivera, con Kvaratskhelia sul fronte principale. La Sisal quota il Napoli a 9, mentre Novibet si ferma a 10 e Bet365 a 13. Le altre, fino alle neopromosse sono, ovviamente, le sfavorite dai pronostici dei bookmaker. Non resta, dunque, che assistere alle varie partite per scoprire di quanto queste previsioni si discosteranno, di fatto, dalla realtà.

Quote scudetto Snai e Bwin

A parte i sopracitati, ovviamente, ci sono altri bookmakers da consultare. Parliamo di Snai e Bwin, ad esempio, dalle quote particolarmente affidabili e che sono conosciuti dagli appassionati anche per essere dei siti di slot machine legali e delle piattaforme sicure per quanto riguarda le transazioni. In particolare, segnaliamo le quote Scudetto Snai che danno l’Inter e la Juve a 2.75, il Milan a 4.50 e la Roma a 10, mentre il Napoli si ferma a 15 e la Lazio con l’Atalanta a 33. Sfavoritissima, invece, la Fiorentina, a quota 50.

Un discorso simile è quello fatto da Bwin che dà, ancora una volta, Inter e Juventus a 2.75, mentre il Milan arriva a quota 3.75, la Roma a 10 punti, mentre il Napoli, stavolta, arriva a 13 e l’Atalanta al 26. Compare, poi, la Lazio a 41 e la Fiorentina a 51. Come detto, le squadre principali hanno modo di dare battaglia durante il campionato e ribaltare, potenzialmente, le carte in tavola. C’è, insomma, grande ottimismo e trepidazione in vista di questa nuova edizione dell’evento, in procinto di partire.