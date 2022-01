Classifica stadi: San Siro primo in Italia ma undicesimo in Europa

Classifica Stadi: benino San Siro molto male il resto d'Italia

La classifica stadi creata da Money ha mostrato come lo stadio San Siro sia riuscito a piazzare in ottima posizione nel nostro paese ed in Europa. La rivista inglese Money ha deciso di redigere una classifica degli stadi europei e certamente non sono mancate le sorprese.

Questa classifica è stata creata, in modo non particolarmente scientifico, basandosi su recensioni postate su Google, TripAdvisor ed il Football Group Map. Il punteggio massimo è stato stabilito a 5 punti, punteggio raggiunto da nessuno.

Dalla classifica stadi San Siro ne esce bene ma l’Italia ha le ossa rotte

San Siro è certamente un importante stadio non solo per le squadre ma anche per la nuova classifica stadi che ha mostrato fondamentalmente la debolezza di questo settore.

Lo stadio di Milano ha ottenuto un buon successo posizionandosi al vertice della classifica mentre l’Allianz Stadium di Torino si piazza al ventiduesimo posto. Tra gli ultimi quindi posti troviamo il Maradona di Napoli, l’Artemio Franchi di Firenze. Molto male anche i veneti con il Bentegodi di Verona ed il Penzo di Venezia ed il Castellani di Empoli.

Classifica stadi: primo il Westfalen ed undicesimo il San Siro con contorno di sorprese

Lo stadio Westfalen è il vincitore con 4.57 punti seguito dall’Arena Nationala di Bucarest con 4.53 punti. Le spagnole si sono posizionate tutte tra i primi dieci posti con il Santiago Bernabeu di Barcellona, il Camp Nou ed il Wanda Metropolitano. Lo Stadion Narodowy di Varsavia hanno ottenuto un risultato pari allo stadio tedesco. Molto bene anche il Millennium Stadium di Cardiff ed il Tottenham Hotspur Stadium di Londra.