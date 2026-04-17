Arese affida l’igiene urbana ad ALA: cosa cambia per la città

Il consiglio comunale ha approvato il passaggio del servizio di igiene urbana ad ALA, con investimenti imminenti e piani per una tariffazione puntale

Il Consiglio comunale di Arese ha approvato il trasferimento della gestione del servizio di igiene urbana ad ALA S.r.l. (Aemme Linea Ambiente), società del gruppo CAP Holding. Questo passaggio si inserisce in un quadro più ampio di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche che ha visto le amministrazioni locali coinvolte rivedere l’assetto dei servizi.

Il Comune di Arese, in qualità di socio di CAP Holding, manterrà una partecipazione indiretta in ALA, garantendo così una continuità della presenza pubblica nella governance del servizio.

La scelta nasce da una decisione condivisa tra i soci di GESEM S.r.l. — tra cui Arese, Lainate, Nerviano, Pregnana Milanese, Rho e Vanzago — di avviare un processo di riorganizzazione che prevede la cessione delle quote di GESEM e la fusione per incorporazione in ALA. L’obiettivo dichiarato è superare la frammentazione gestionale attuale per adottare un modello di gestione integrata in grado di offrire maggiori economie di scala e un approccio più industriale al servizio rifiuti.

Perché è stata scelta ALA

La decisione di affidare la gestione ad ALA è stata motivata dalla volontà di creare una struttura di governo più solida e centralizzata, capace di sfruttare le competenze e le infrastrutture di CAP Holding. Secondo l’Amministrazione comunale, questo passaggio permette di mantenere il controllo pubblico tramite la formula dell’in-house providing e, al contempo, di beneficiare dell’efficienza operativa di un operatore di dimensione maggiore. Il sindaco Luca Nuvoli ha sottolineato che la nuova impostazione garantisce un referente unico per tutte le fasi del ciclo dei rifiuti, semplificando i rapporti con il Comune e migliorando la qualità del servizio.

Durata dell’affidamento e garanzie contrattuali

L’affidamento del servizio ad ALA avrà una durata di 13 anni, dal 1 luglio 2026 al 30 giugno 2039, termine che disciplina la responsabilità dell’operatore sul territorio. Pur con questo nuovo assetto, il Comune manterrà i poteri di vigilanza e controllo previsti dalla normativa, monitorando il rispetto del contratto e gli standard qualitativi. Questo equilibrio punta a coniugare la gestione pubblica con modalità operative più strutturate e un controllo istituzionale stringente.

Investimenti e novità operative per i cittadini

Il progetto prevede interventi concreti sul piano operativo: maggiori investimenti nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti, potenziamento della pulizia sia manuale sia meccanizzata delle strade, incremento delle ore dedicate al lavaggio dei cassonetti e aumento del numero di mezzi e del personale impiegato. L’intento è offrire servizi più capillari e una risposta più rapida agli eventi e alle iniziative cittadine, migliorando il decoro urbano e l’efficacia complessiva della raccolta.

Interventi su infrastrutture e tariffazione

Tra gli investimenti pianificati figura la riqualificazione del Centro di raccolta comunale di via Monte Grappa, per una cifra attorno a 1,5 milioni di euro, destinata a modernizzare gli impianti e le aree di conferimento. Parallelamente è previsto il passaggio a una tariffazione puntale, ossia un sistema basato sulla misurazione del rifiuto effettivamente conferito, che promuove la differenziazione e la riduzione degli sprechi. A complemento, verranno attivate campagne di educazione ambientale incentrate sul principio di responsabilità condivisa, per coinvolgere cittadini e imprese nelle nuove pratiche di gestione.

Estensione dei servizi e quadro strategico

Oltre all’igiene urbana, ad ALA saranno trasferiti altri rami d’azienda oggi in capo a GESEM, tra cui la gestione dei tributi locali, la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali extratributarie, la gestione delle sanzioni del Codice della Strada e il supporto amministrativo per il patrimonio immobiliare comunale prevalentemente destinato a SAP (Servizi Abitativi Pubblici). Questa aggregazione mira a razionalizzare processi e risorse, riducendo duplicazioni e semplificando i rapporti amministrativi.

Collocazione nel piano di razionalizzazione

L’operazione è parte del piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche avviato nel biennio 2026-2026, che ha previsto la cessione delle quote di GESEM e l’integrazione in ALA. Nonostante il cambiamento di assetto, il Comune di Arese assicura che continuerà a esercitare un controllo rigoroso sulla qualità dei servizi e sul rispetto degli obblighi contrattuali, mantenendo strumenti di verifica e garanzia per i cittadini.