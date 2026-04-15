Legge speciale per Milano: poteri, risorse e voto diretto in discussione

Milano rilancia la richiesta di maggiore autonomia con due proposte in campo: una ispirata a Roma Capitale e l'altra che estende i poteri all'intera Città Metropolitana, con il dibattito aperto tra istituzioni e mondo accademico

La discussione sulla legge speciale per Milano è tornata al centro del dibattito pubblico: l’obiettivo dichiarato è quello di adeguare gli strumenti di governo alla complessità di una metropoli in crescita. La proposta nasce dalla percezione che la città, oltre al Comune, debba avere capacità decisionali e risorse adeguate per affrontare temi come casa, trasporti e infrastrutture, e per coordinare una vasta area urbana dove quotidianamente si muovono milioni di persone.

In questo quadro, si richiama il modello già riconosciuto per Roma Capitale come possibile riferimento applicativo.

Al centro del confronto ci sono anche questioni istituzionali di metodo: il superamento dell’attuale sistema di elezione indiretta per la governance metropolitana e la proposta di introdurre il voto diretto per il sindaco metropolitano e per l’assemblea, con l’obiettivo di rendere più chiara la responsabilità politica e più rapida l’azione amministrativa. Il dibattito si è sviluppato in un incontro pubblico che ha visto la partecipazione di amministratori, rappresentanti regionali e accademici, segnando l’avvio di un confronto aperto tra soggetti con sensibilità diverse.

Le proposte in campo

Sul tavolo esistono due linee progettuali principali: una elaborata dalla Lega, che propone di attribuire a Milano poteri analoghi a quelli di Roma Capitale, e una formulata dal Partito Democratico lombardo, che propone di estendere la legge speciale all’intera Città Metropolitana. Entrambe le idee mirano a potenziare l’autonomia locale, ma divergono sulla scala territoriale e sulla distribuzione delle competenze. Il confronto tecnico e politico, promosso anche da enti di studio e istituti di ricerca, punta a trasformare queste proposte in un testo normativo condiviso tra amministrazioni locali e Regione.

Lega: un modello ispirato a Roma

La proposta della Lega, avanzata in sede parlamentare, vuole dotare Milano di strumenti di governo simili a quelli già previsti per Roma Capitale, prevedendo un ampliamento delle competenze e delle risorse gestite a livello cittadino. L’idea punta sul rafforzamento della capacità amministrativa del Comune per intervenire con maggiore efficacia su temi strategici. Nel ragionamento dei proponenti, una città con il ruolo economico e demografico di Milano necessita di prerogative normative e finanziarie che consentano interventi più rapidi e mirati rispetto alle attuali prerogative locali.

Partito Democratico: scala metropolitana e risorse vincolate

La proposta del Partito Democratico lombardo predilige invece una prospettiva metropolitana, sostenendo che molte sfide urbane richiedono soluzioni che guardino oltre i confini comunali. Tra i punti chiave figura l’elezione diretta del sindaco metropolitano e un rafforzamento delle risorse economiche, con strumenti che possano finanziare, ad esempio, quote significative di edilizia pubblica. Per i sostenitori di questa opzione, solo agendo su scala ampia è possibile governare flussi di mobilità, pianificare infrastrutture integrate e rispondere alle esigenze abitative di un bacino metropolitano esteso.

Attori, posizioni e critica all’impostazione attuale

Il confronto coinvolge figure istituzionali come il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione Attilio Fontana, oltre a esponenti come Emilio Del Bono, Giorgio Gori, la rettrice Marina Brambilla e rappresentanti di Forza Italia come Cristina Rossello. Dal palco sono emerse richieste di strumenti normativi e finanziari adeguati per la città, con un richiamo alla necessità di un approccio bipartisan che eviti logiche di parte. Non è mancata una critica all’attuale impostazione dell’autonomia differenziata, giudicata da alcuni troppo generica e poco utile senza un disegno chiaro per città che superano soglie demografiche elevate.

Contrappunti istituzionali

Nel dibattito regionale è emersa una dialettica tra chi vede nell’autonomia uno strumento di efficienza e chi invoca maggiore cooperazione tra livelli istituzionali. Il presidente della Regione ha difeso il percorso dell’autonomia avviato da diverse regioni, mentre il sindaco ha sottolineato la necessità di risorse vincolate soprattutto per politiche abitative, ricordando che solo Roma, Milano e Napoli superano i tre milioni di abitanti e perciò richiedono attenzioni specifiche su scala nazionale e internazionale.

Implicazioni pratiche e prossimi passi

Sul piano operativo, la discussione dovrà trasformarsi in passaggi legislativi concreti: i gruppi di lavoro e le commissioni tecniche sono chiamati a tradurre le linee guida in articoli di legge, definendo competenze, risorse e modalità di elezione. Tra i nodi pratici restano la definizione di risorse finanziarie vincolate per l’edilizia pubblica, la rimodulazione delle competenze in materia di trasporti e infrastrutture e l’adozione di meccanismi di governance che garantiscano efficienza e responsabilità. Il percorso sarà necessariamente graduale e richiederà dialogo tra istituzioni, mondo accademico e soggetti economici per costruire una soluzione condivisa.