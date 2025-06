Milano torna al voto. Oggi, come in tutta Italia, si riaprono le urne per i cinque referendum abrogativi riguardanti il lavoro e la cittadinanza.

Milano torna al voto. Oggi, come in tutta Italia, si riaprono le urne per i cinque referendum abrogativi riguardanti il lavoro e la cittadinanza. La giornata è cruciale, e già si fanno sentire i primi risultati. Alle 15, le urne si chiuderanno, ma già si parla di un’affluenza che segna un passo importante per il futuro dei diritti dei lavoratori e di chi aspira alla cittadinanza italiana.

Il contesto del voto

Domenica 8 giugno, il primo giorno di votazione, ha registrato un’affluenza nazionale pari al 22,7%. Un dato che fa riflettere. Oggi, il secondo giorno di votazione, a Milano è attesa una partecipazione più alta. Ma come si comportano i milanesi? Alle 23 di ieri, la città ha visto un’affluenza del 29,27%. I numeri sono in continua evoluzione, e gli occhi sono puntati sulle diverse zone della metropoli.

Dettagli sui referendum

Cinque i quesiti sui quali si vota. In particolare, il primo riguarda l’abrogazione del contratto di lavoro a tutele crescenti. Qui, l’affluenza è stata del 29,27%. Il secondo quesito, che tratta della disciplina dei licenziamenti e delle piccole imprese, ha visto un’affluenza di 29,28%. La situazione si fa ancora più interessante con il terzo quesito, che tocca le norme sui contratti di lavoro subordinato: qui l’affluenza è salita a 29,29%.

Il quarto quesito, concernente la responsabilità solidale per infortuni, ha registrato un’affluenza del 29,34%. Infine, il referendum sulla cittadinanza, che propone di dimezzare il tempo di residenza legale per gli stranieri, ha visto un’affluenza di 29,48%. Un dato che potrebbe indicare una maggiore sensibilità del pubblico verso i temi di integrazione.

Affluenza nei municipi

Analizzando i municipi, emerge che il Municipio 3 ha avuto la maggiore affluenza, superando il 34%. Al contrario, il Municipio 1 ha registrato meno del 25%. Questi numeri raccontano una Milano divisa, con aree che mostrano un forte interesse per la questione della cittadinanza e dei diritti dei lavoratori, mentre altre sembrano più distaccate.

Ecco un breve sguardo ai dati di affluenza nei vari comuni del sudovest milanese:

Assago: 29,48%

Buccinasco: 28,95%

Cusago: 25,12%

Corsico: 27,22%

Gaggiano: 28,23%

Procedura di voto

Per votare, è fondamentale presentarsi alle urne con tessera elettorale e documento d’identità. Gli elettori possono esprimere la propria preferenza barando la X sul “Sì” o sul “No”. Ogni quesito ha una scheda di colore diverso, rendendo la procedura chiara e accessibile.

La tensione è palpabile. Un voto che potrebbe cambiare le sorti di molti. I milanesi si mobilitano, e il risultato finale potrebbe rivelarsi sorprendente. Resta da capire come si muoverà l’affluenza fino alla chiusura delle urne. Cosa decideranno di fare i cittadini in questo momento cruciale? La risposta è attesa.