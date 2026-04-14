Eventi per il 25 aprile ad Abbiategrasso: corteo, musica e mostre

Il Comune, insieme a A.N.P.I. e Assoarma, invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni dell'81° Anniversario della Liberazione con corteo, messa, concerto e iniziative culturali

In vista dell’81° Anniversario della Liberazione, Abbiategrasso si prepara a una giornata di memoria istituzionale e appuntamenti culturali. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la sezione locale dell’A.N.P.I. e con Assoarma, promuove una serie di momenti pubblici pensati per rinsaldare il senso di comunità e per valorizzare la memoria democratica della città.

Le iniziative previste sono articolate tra cerimonie ufficiali, momenti di musica e proposte culturali aperte a tutti: dalla formazione del corteo alle rappresentazioni teatrali, fino a una mostra tematica al Castello Visconteo. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa e a esporre il Tricolore come segno di condivisione e rispetto per i valori che la celebrazione intende riaffermare.

Cerimonia e corteo della mattina

Sabato 25 aprile 2026 la giornata ufficiale si apre con il raduno delle autorità alle 9:15 in Piazza Marconi, luogo di partenza per il corteo commemorativo. La partenza è fissata alle 9:30 e la sfilata attraverserà il centro cittadino, toccando i punti simbolo della memoria storica locale fino a raggiungere Piazza XXV Aprile per l’alzabandiera e i discorsi ufficiali. Il rito istituzionale vuole essere un momento di raccoglimento e di riconoscimento del sacrificio dei caduti e dei deportati.

Percorso, deposizioni e conclusione religiosa

Durante il percorso sono previste soste per la deposizione di corone d’alloro in memoria dei caduti; tali gesti assumono funzione di atto pubblico di ricordo e sono accompagnati da momenti solenni. La mattinata si concluderà con la celebrazione della Santa Messa presso la Basilica di Santa Maria Nuova, a sottolineare il carattere corale dell’evento e l’impegno civile delle istituzioni locali nella promozione della convivenza civile.

Il pomeriggio tra musica e socialità

Nel pomeriggio il calendario cittadino lascia spazio alla condivisione e all’aggregazione: alle 16:00 al Parco della Repubblica (fossa) è in programma il Concerto della Liberazione, eseguito dal Complesso Bandistico “La Filarmonica”. L’appuntamento musicale è pensato per offrire un momento di leggerezza e riflessione insieme, dove la musica funge da collettore di memorie e valori comuni.

Significato civico del concerto

Il concerto, oltre al valore artistico, rappresenta una concreta occasione di partecipazione pubblica: sedersi insieme nel parco significa riaffermare l’importanza della memoria condivisa e della solidarietà intergenerazionale. La presenza del Complesso Bandistico vuole inoltre valorizzare le realtà associative della città impegnate nella salvaguardia delle tradizioni musicali e civiche.

Spettacolo teatrale e mostra al Castello Visconteo

Alla vigilia delle celebrazioni istituzionali, venerdì 24 aprile è in programma lo spettacolo “Scarpe rotte”, in scena alle 21:00 presso il Cinema “Al Corso”. Lo spettacolo rappresenta una proposta culturale che anticipa la riflessione pubblica del giorno successivo, offrendo uno sguardo artistico sui temi della memoria e della resilienza.

Mostra: il ruolo dei cattolici nella Resistenza

Una mostra tematica dedicata al ruolo dei cattolici nella Resistenza sarà visitabile al Castello Visconteo domenica 25 aprile dalle 15:30 alle 18:30 e lunedì 26 aprile con orari 10:00-12:00 e 15:30-18:30. L’esposizione offre materiali documentari e approfondimenti che aiutano a comprendere il contributo di diverse realtà sociali al processo di liberazione, promuovendo una narrazione storica complessa e condivisa.

Partecipare e contribuire alla giornata

Le autorità cittadine invitano tutti i residenti a partecipare attivamente agli appuntamenti e a mostrare il Tricolore alle finestre e ai balconi come gesto di unità e rispetto. Si raccomanda inoltre di osservare i momenti solenni con compostezza e di approfittare delle iniziative culturali per approfondire la conoscenza storica della Resistenza e dei suoi protagonisti.

In sintesi, il programma dell’81° Anniversario della Liberazione ad Abbiategrasso miscela cerimonie ufficiali, proposte musicali e percorsi culturali: una proposta pensata per coinvolgere tutte le fasce della popolazione e per rinnovare ogni anno l’impegno nella tutela della democrazia e della convivenza civile.