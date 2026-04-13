Tisza ottiene la supermaggioranza e apre un nuovo capitolo per l’Ungheria

Dopo sedici anni di governo, Viktor Orban cede il passo: Péter Magyar e Tisza vincono con una maggioranza tale da poter cambiare la Costituzione ungherese

Le elezioni parlamentari del 12 aprile 2026 hanno segnato una cesura significativa nella storia politica dell’Ungheria. Con lo spoglio parziale al 45,71% sono emerse proiezioni che assegnano al partito di opposizione Tisza 135 seggi, sufficiente per una supermaggioranza di due terzi.

Dopo sedici anni di predominio del partito Fidesz e del suo leader, il risultato rappresenta una svolta: il premier uscente Viktor Orban ha chiamato il vincitore per congratularsi, come comunicato dallo stesso leader di Tisza, Péter Magyar.

Il voto si è svolto in un clima di intensa partecipazione: l’affluenza registrata alle 18:30 ha toccato il 77,8%, un dato mai raggiunto dal 1990, anno delle prime elezioni libere dopo la caduta del Muro, quando si era recato alle urne il 65,1% degli aventi diritto. Questa mobilitazione è stata interpretata da molti osservatori come la chiara volontà degli ungheresi di imprimere una svolta, anche a ventitré anni esatti dal referendum che sancì l’ingresso dell’Ungheria nell’UE.

Il nuovo equilibrio parlamentare e le sue implicazioni

La proiezione che assegna a Tisza 135 seggi contro i 57 di Fidesz descrive una redistribuzione netta dei rapporti di forza all’interno dell’Országgyűlés. Questo risultato non è solo politico, ma istituzionale: la capacità di approvare modifiche costituzionali dipenderà ora dal modo in cui il nuovo esecutivo affronterà le norme che, negli ultimi anni, sono state incardinati come leggi cardinali e richiedono una maggioranza qualificata. Anche se il partito di Magyar dispone della soglia dei due terzi, la gestione dei mandati di organismi chiave nominati dal precedente governo rimane una sfida.

Le istituzioni e i vincoli ereditati

Durante i sedici anni di governo, molti uffici con mandati pluriennali sono stati rinnovati con figure vicine a Fidesz: dal procuratore generale ai giudici della Corte Costituzionale, fino ai membri del Consiglio di bilancio. Il nuovo esecutivo dovrà quindi misurarsi con un quadro istituzionale che presenta vincoli strutturali, non solo legislativi ma anche pratici, nella possibilità di invertire rapidamente alcune scelte strategiche del passato.

La figura di Péter Magyar e il percorso di Tisza

Péter Magyar è emerso come il volto che ha saputo raccogliere il malcontento verso il sistema di potere consolidato: ex esponente di spicco di Fidesz, ha costruito in breve tempo il partito Tisza, intercettando il consenso soprattutto tra i giovani e gli elettori urbani. La sua proposta combina un orientamento conservatore su alcuni temi con un’apertura verso l’Europa su altri fronti, ed è stata premiata anche nelle elezioni europee del 2026, dove il neonato partito ottenne risultati significativi rispetto alle attese.

Programma e promesse

Nel suo programma Magyar ha posto al centro la volontà di riavvicinare l’Ungheria alla UE e di sbloccare i fondi europei congelati — stimati in circa 20 miliardi di euro — oltre all’obiettivo di ridurre la dipendenza energetica dalla Russia entro il 2035 e di valutare la strada verso l’adozione dell’euro. Allo stesso tempo, su temi come le quote migratorie e l’invio di truppe all’estero, la piattaforma mantiene toni prudenti e conservatori, riflettendo la complessa composizione dell’elettorato.

La campagna elettorale e i fattori di contesto

La campagna che ha preceduto il voto è stata segnata da elementi straordinari: accuse incrociate su operazioni di sicurezza, l’uso massiccio di contenuti digitali e deepfake, e inchieste su presunti monitoraggi delle opposizioni da parte dei servizi. Organizzazioni internazionali come OSCE hanno inviato osservatori, mentre parallelamente sono state annunciate iniziative di monitoraggio nazionali. Nonostante le polemiche e le preoccupazioni su potenziali contestazioni, la lettura dei risultati preliminari ha confermato una rilevante mobilitazione popolare a favore del cambiamento.

Le conseguenze per l’Europa e per la politica interna

Una vittoria netta di Tisza potrebbe riaprire il dialogo con la UE, sbloccare i finanziamenti e rimodellare gli equilibri pro- e anti-sovranisti nel Parlamento Europeo. Allo stesso tempo, la capacità di tradurre il consenso in riforme effettive dipenderà dalla strategia con cui il nuovo governo affronterà nomine, leggi fondamentali e istituzioni rimaste sotto l’influenza del precedente esecutivo. Per l’Ungheria si apre quindi una fase di transizione delicata, carica di opportunità ma anche di ostacoli concreti da superare.