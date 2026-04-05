Agricoltura tra tradizione e innovazione a Gaggiano e Cusago

Un riepilogo del confronto tra amministrazioni, agricoltori ed esperti su come sostenere il futuro agricolo del territorio

La biblioteca di Gaggiano ha ospitato un confronto pubblico dedicato al mondo dell’agricoltura, organizzato dai Comuni di Gaggiano e Cusago. L’iniziativa ha richiamato agricoltori locali, cittadini e rappresentanti istituzionali per mettere a fuoco criticità e opportunità di un settore che resta centrale per l’identità e l’economia del territorio.

Nel corso dell’incontro sono emerse analisi tecniche, proposte politiche e osservazioni pratiche sul rapporto tra tradizione agricola e innovazione tecnologica.

Il dibattito è stato moderato dal consigliere comunale Gabriel Gualtieri e ha visto gli interventi dell’onorevole e europarlamentare Isabella Tovaglieri, del professor Giovanni Banterle dell’Università Statale di Milano e della consigliera di Regione Lombardia Maira Cacucci. È intervenuto inoltre il sindaco di Cusago, Gianmarco Reina, a sottolineare l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare la dimensione agricola locale come risorsa collettiva e come elemento di sviluppo sostenibile.

Il quadro emerso dall’incontro

Dal confronto è scaturito un quadro complesso, fatto di sfide structurate e di potenzialità da valorizzare. Il professor Giovanni Banterle ha illustrato le difficoltà legate alla transizione ecologica, spiegando come strumenti normativi e pratiche agricole debbano evolvere per coniugare produttività e tutela ambientale. In questo passaggio il concetto di vocazione agricola è stato richiamato come elemento centrale: non si tratta soltanto di produzione, ma di un’identità territoriale che richiede politiche su misura e il coinvolgimento diretto dei produttori.

Prospettive europee e regionali

L’onorevole Isabella Tovaglieri ha delineato le linee di intervento dall’Europa, mentre la consigliera Maira Cacucci ha spiegato le risposte possibili a livello regionale. È emersa la necessità di integrare gli strumenti comunitari con misure locali per sostenere le aziende nelle fasi di adeguamento tecnologico e di conformità ambientale. I relatori hanno posto l’accento sul ruolo dei finanziamenti, della formazione e della semplificazione burocratica come leve per favorire il rinnovamento del comparto.

Le istanze degli agricoltori e le risposte istituzionali

Durante la discussione gli agricoltori presenti hanno portato testimonianze concrete: problematiche legate ai costi di produzione, alla gestione delle risorse idriche e alla necessità di accesso a strumenti di innovazione. In risposta, i rappresentanti istituzionali hanno proposto percorsi di ascolto e strumenti operativi per accompagnare le imprese agricole. L’incontro ha evidenziato come il dialogo continuo tra operatori e istituzioni sia fondamentale per costruire soluzioni efficaci e sostenibili nel lungo periodo.

Il ruolo delle amministrazioni locali

Il sindaco Gianmarco Reina ha rimarcato come le amministrazioni comunali possano essere protagoniste nel promuovere la valorizzazione della terra e delle produzioni locali, intervenendo su pianificazione territoriale, supporto alle filiere e iniziative di promozione. Presidio del territorio è stato il termine usato per spiegare la funzione degli agricoltori nella difesa del paesaggio e nella gestione sostenibile delle risorse, sottolineando la necessità di politiche condivise e percorsi partecipati.

Conclusioni e passi successivi

Il dialogo organizzato da Gaggiano e Cusago ha mostrato che, pur in presenza di criticità, esistono percorsi concreti per sostenere il settore agricolo. Serve però coordinamento tra livelli istituzionali, investimenti mirati in tecnologia e formazione, oltre a misure che rendano praticabile la transizione ecologica senza penalizzare le imprese. I partecipanti hanno concordato sull’importanza di proseguire con tavoli tecnici e azioni condivise per trasformare le proposte emerse in programmi operativi, mantenendo al centro il ruolo degli agricoltori come attori fondamentali del territorio.