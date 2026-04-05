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Agricoltura tra tradizione e innovazione a Gaggiano e Cusago

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Un riepilogo del confronto tra amministrazioni, agricoltori ed esperti su come sostenere il futuro agricolo del territorio

Agricoltura tra tradizione e innovazione a Gaggiano e Cusago

La biblioteca di Gaggiano ha ospitato un confronto pubblico dedicato al mondo dell’agricoltura, organizzato dai Comuni di Gaggiano e Cusago. L’iniziativa ha richiamato agricoltori locali, cittadini e rappresentanti istituzionali per mettere a fuoco criticità e opportunità di un settore che resta centrale per l’identità e l’economia del territorio.

Nel corso dell’incontro sono emerse analisi tecniche, proposte politiche e osservazioni pratiche sul rapporto tra tradizione agricola e innovazione tecnologica.

Il dibattito è stato moderato dal consigliere comunale Gabriel Gualtieri e ha visto gli interventi dell’onorevole e europarlamentare Isabella Tovaglieri, del professor Giovanni Banterle dell’Università Statale di Milano e della consigliera di Regione Lombardia Maira Cacucci. È intervenuto inoltre il sindaco di Cusago, Gianmarco Reina, a sottolineare l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare la dimensione agricola locale come risorsa collettiva e come elemento di sviluppo sostenibile.

Il quadro emerso dall’incontro

Dal confronto è scaturito un quadro complesso, fatto di sfide structurate e di potenzialità da valorizzare. Il professor Giovanni Banterle ha illustrato le difficoltà legate alla transizione ecologica, spiegando come strumenti normativi e pratiche agricole debbano evolvere per coniugare produttività e tutela ambientale. In questo passaggio il concetto di vocazione agricola è stato richiamato come elemento centrale: non si tratta soltanto di produzione, ma di un’identità territoriale che richiede politiche su misura e il coinvolgimento diretto dei produttori.

Prospettive europee e regionali

L’onorevole Isabella Tovaglieri ha delineato le linee di intervento dall’Europa, mentre la consigliera Maira Cacucci ha spiegato le risposte possibili a livello regionale. È emersa la necessità di integrare gli strumenti comunitari con misure locali per sostenere le aziende nelle fasi di adeguamento tecnologico e di conformità ambientale. I relatori hanno posto l’accento sul ruolo dei finanziamenti, della formazione e della semplificazione burocratica come leve per favorire il rinnovamento del comparto.

Le istanze degli agricoltori e le risposte istituzionali

Durante la discussione gli agricoltori presenti hanno portato testimonianze concrete: problematiche legate ai costi di produzione, alla gestione delle risorse idriche e alla necessità di accesso a strumenti di innovazione. In risposta, i rappresentanti istituzionali hanno proposto percorsi di ascolto e strumenti operativi per accompagnare le imprese agricole. L’incontro ha evidenziato come il dialogo continuo tra operatori e istituzioni sia fondamentale per costruire soluzioni efficaci e sostenibili nel lungo periodo.

Il ruolo delle amministrazioni locali

Il sindaco Gianmarco Reina ha rimarcato come le amministrazioni comunali possano essere protagoniste nel promuovere la valorizzazione della terra e delle produzioni locali, intervenendo su pianificazione territoriale, supporto alle filiere e iniziative di promozione. Presidio del territorio è stato il termine usato per spiegare la funzione degli agricoltori nella difesa del paesaggio e nella gestione sostenibile delle risorse, sottolineando la necessità di politiche condivise e percorsi partecipati.

Conclusioni e passi successivi

Il dialogo organizzato da Gaggiano e Cusago ha mostrato che, pur in presenza di criticità, esistono percorsi concreti per sostenere il settore agricolo. Serve però coordinamento tra livelli istituzionali, investimenti mirati in tecnologia e formazione, oltre a misure che rendano praticabile la transizione ecologica senza penalizzare le imprese. I partecipanti hanno concordato sull’importanza di proseguire con tavoli tecnici e azioni condivise per trasformare le proposte emerse in programmi operativi, mantenendo al centro il ruolo degli agricoltori come attori fondamentali del territorio.

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