Innovazione e ricerca: il futuro economico della Lombardia si gioca stasera

Un appuntamento imperdibile per comprendere il futuro economico della Lombardia.

Questa sera, alle 23.20, si accendono i riflettori su un tema cruciale per il futuro della Lombardia: l’innovazione e la ricerca universitaria. La nona puntata di “Economia&Territori”, condotta dal direttore Maurizio Cattaneo, promette di fornire una visione chiara e incisiva su come questi elementi possano guidare la crescita economica della regione.

Un dialogo fondamentale

In studio, tra i protagonisti, ci sarà Alessandro Fermi, assessore all’Università, Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia. Sarà lui a dialogare con Cattaneo, analizzando gli investimenti previsti nel Piano Lombardia, volti a potenziare le università locali. “L’innovazione è il futuro”, afferma Fermi, sottolineando l’importanza di una strategia chiara per attrarre risorse e talenti.

Nuovi bandi in arrivo

Ma le novità non finiscono qui. A fine giugno, si prevede la pubblicazione di un nuovo bando IRTT, dedicato alle infrastrutture di ricerca e trasferimento tecnologico. Questo bando, già anticipato con una manifestazione d’interesse, rappresenta un’opportunità per le università lombarde di allinearsi con le esigenze del mercato e della società.

Il caso dell’Università degli Studi di Brescia

Un esempio eccellente di come le risorse vengano utilizzate in modo virtuoso è l’Università degli Studi di Brescia. Marina Pizzi, professoressa ordinaria di Farmacologia e ex Prorettrice alla ricerca, sarà presente in studio per raccontare i successi ottenuti dall’ateneo. “Investire nella ricerca è fondamentale per la crescita sostenibile”, sottolinea, evidenziando come l’Università sia diventata un polo di innovazione nel campo della salute e della tecnologia.

L’importanza dell’intelligenza artificiale

Tra i relatori, anche Cesare Furlanello, esperto di Intelligenza Artificiale applicata alla salute, che coordina progetti di ricerca multidisciplinari. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, Furlanello ha lavorato a progetti innovativi, contribuendo a sviluppare modelli predittivi per applicazioni mediche. “La tecnologia deve andare di pari passo con la ricerca”, afferma, lasciando intendere quanto sia cruciale l’integrazione tra scienza e innovazione.

Un futuro incerto ma promettente

La Lombardia è a un bivio. Le scelte fatte oggi nel campo della ricerca e dell’innovazione determineranno il suo futuro economico. Si tratta di un percorso ricco di sfide, ma anche di opportunità. La puntata di questa sera sarà un’occasione imperdibile per esplorare le possibilità che si aprono davanti a noi. Riuscirà la Lombardia a mantenere il passo con le esigenze del mondo moderno? La risposta è nelle mani di chi avrà il coraggio di investire nel futuro.