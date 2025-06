Lombardia: il dialogo sull’innovazione che guida il futuro economico

Questa sera, dialogo sull'innovazione con esperti della Lombardia.

Questa sera, alle 23.20, il palinsesto di Telecity si arricchisce di un appuntamento imperdibile. Il direttore Maurizio Cattaneo porta in studio Alessandro Fermi, assessore all’Università, Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia. Un dialogo che promette di essere illuminante sul tema della ricerca e dell’innovazione, due pilastri fondamentali per il futuro economico della regione.

Il ruolo della ricerca nel Piano Lombardia

Il programma della serata si concentra sugli investimenti previsti nel Piano Lombardia, mirati a sostenere le università locali. Fermi avrà l’opportunità di discutere le strategie e gli obiettivi che la Regione intende perseguire. Non è solo una questione di fondi, ma di visione. Ecco la domanda che tutti si pongono: come può la ricerca diventare un volano per l’economia?

Un bando per le infrastrutture di ricerca

A fine mese, la Regione lancerà un nuovo bando per le infrastrutture di ricerca e trasferimento tecnologico. Un passo decisivo per le università lombarde, che già hanno mostrato interesse. Fermi sottolinea l’importanza di queste iniziative, invitando a riflettere sulle opportunità che si presentano. Le università saranno pronte a rispondere a questa chiamata?

Un esempio di eccellenza: l’Università degli Studi di Brescia

In studio, anche Marina Pizzi, professoressa di Farmacologia e prorettrice alla ricerca dell’Università degli Studi di Brescia. La sua esperienza rappresenta un esempio virtuoso di come l’innovazione possa integrarsi con le esigenze del territorio. L’Università di Brescia, infatti, è all’avanguardia nella collaborazione tra ricerca e applicazioni pratiche, un modello che potrebbe ispirare altre istituzioni. Pizzi porta in dote anche la sua esperienza come presidente di ‘Light’, un’infrastruttura tecnologica che si occupa di intelligenza artificiale e sanità digitale.

La voce dei ricercatori

Accanto a Pizzi, Cesare Furlanello, esperto di intelligenza artificiale applicata alla salute. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, Furlanello ha diretto progetti innovativi, contribuendo in maniera significativa alla ricerca in ambito sanitario. La sua testimonianza sarà cruciale per comprendere come l’innovazione possa tradursi in benefici concreti per i cittadini.

Domande aperte sul futuro

Con una serata ricca di spunti e riflessioni, rimane un interrogativo: la Lombardia riuscirà a mantenere il passo con le sfide globali in termini di ricerca e innovazione? L’appuntamento di questa sera non è solo un confronto, ma un momento di riflessione collettiva su un tema che tocca da vicino ogni cittadino. Non resta che sintonizzarsi, alle 23.20 su Telecity, per seguire un dibattito che potrebbe cambiare le sorti della nostra regione.