Farmacia comunale Rescaldina: avviso per la gestione del centro prelievi

Il Comune di Rescaldina mette a disposizione uno spazio rinnovato nella farmacia comunale per l'attivazione di un centro prelievi; laboratori e operatori autorizzati possono inviare la manifestazione di interesse seguendo le modalità indicate sul sito dell'azienda.

La città di Rescaldina sta valutando di ampliare l’offerta di servizi sanitari sul territorio predisponendo, all’interno della Farmacia comunale, uno spazio per effettuare prelievi ematici. Dopo i lavori di ristrutturazione che hanno interessato gli arredi e la gestione degli spazi, è emersa la possibilità di destinare una stanza specifica alla raccolta dei campioni, con il vantaggio di avvicinare ai cittadini procedure diagnostiche fondamentali.

Per dar seguito a questa opportunità l’Azienda Speciale Multiservizi (Asm) ha pubblicato un avviso esplorativo rivolto a laboratori di analisi e ad altri operatori economici autorizzati, con l’obiettivo di individuare un partner che possa occuparsi della gestione operativa del punto prelievi, dal prelievo al trasporto dei campioni fino alla consegna dei referti, anche tramite canali digitali.

L’iniziativa e gli spazi rinnovati

L’intervento sulla Farmacia comunale in via Pineta ha incluso un restyling degli arredi e la creazione di aree fruibili che possono ospitare attività sanitarie leggere. Il locale individuato è pensato per rispettare i requisiti minimi di privacy e sicurezza richiesti per i prelievi ematici, consentendo così di integrare un servizio che riduce gli spostamenti dei residenti e facilita l’accesso a esami di base in un contesto già conosciuto alla cittadinanza.

Un ambiente pronto per i servizi

La disponibilità dello spazio nasce dalla riorganizzazione interna post-ristrutturazione; si tratta di un’area che, opportunamente allestita dal gestore selezionato, potrà ospitare le attrezzature necessarie e garantire i flussi corretti per l’accettazione, il prelievo e la gestione dei campioni. L’intento dell’Amministrazione è quello di offrire una soluzione pratica e vicina ai cittadini, minimizzando i tempi di attesa e sfruttando la capillarità della farmacia stessa.

Modalità di partecipazione e requisiti

L’avviso esplorativo è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di gara” del sito istituzionale www.asmrescaldina.it. Possono rispondere laboratori di analisi o operatori autorizzati che siano in grado di eseguire il prelievo, assicurare il corretto trasporto dei campioni ai laboratori di riferimento e consegnare i referti agli utenti, anche attraverso modalità digitali che velocizzino la comunicazione dei risultati.

Documentazione richiesta e invio

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate mediante istanza di partecipazione da inviare via PEC all’Azienda Speciale Multiservizi. L’amministrazione richiede certificazioni e autorizzazioni a norma per l’esercizio delle attività sanitarie e logistiche connesse al servizio. La scadenza per la presentazione è fissata entro il 10 aprile 2026 alle 12.00, termine oltre il quale le istanze non saranno considerate.

Impatto sul territorio e prospettive

L’attivazione di un centro prelievi in farmacia rappresenterebbe un arricchimento dei servizi sanitari locali, con benefici per la comunità in termini di accessibilità e integrazione delle prestazioni. L’Amministrazione comunale, attraverso il vicesindaco Gianluca Crugnola e l’assessore ai servizi sociali Rosario Vitolo, ha espresso la volontà di trovare un partner che possa garantire professionalità e continuità, valorizzando il lavoro svolto dall’Azienda Speciale Multiservizi per migliorare i servizi pubblici.

Vantaggi per cittadini e operatori

Per i residenti si tratta di una soluzione che abbassa le barriere agli esami di base; per gli operatori coinvolti rappresenta un’opportunità di collaborazione con una struttura comunale e di offrire servizi con modalità innovative, come la consegna dei referti digitali. L’obiettivo dichiarato è creare sinergie tra pubblico e privato per migliorare la risposta sanitaria locale senza creare oneri diretti aggiuntivi per l’ente.

Chi fosse interessato a partecipare può consultare il testo completo dell’avviso sul sito www.asmrescaldina.it e inviare la propria istanza tramite PEC entro la data indicata. L’amministrazione confida che la proposta trovi interlocutori qualificati in grado di trasformare lo spazio rinnovato della farmacia in un punto di riferimento per i servizi di base alla persona.