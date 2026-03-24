Risultati referendum giustizia: dove ha prevalso il sì in Lombardia e gli appuntamenti religiosi locali

Un quadro dei risultati del referendum sulla giustizia in Lombardia con i numeri comunali più rilevanti e un riepilogo di due eventi religiosi: la scuola biblica a Milano e la Via Matris a Saronno

Il quadro nazionale del referendum sulla giustizia ha visto prevalere il no, ma la geografia dei voti presenta sfumature importanti: in Lombardia e in molti comuni la preferenza per il sì è risultata determinante. Questo articolo mette a confronto i dati regionali e comunali significativi, offrendo anche un breve riepilogo di due iniziative religiose e culturali che si svolgono nel territorio, collegate al vivo dibattito pubblico e alla vita delle comunità locali.

In questo contesto è utile consultare la fonte ufficiale: risultati ministero dell’interno, che raccoglie gli scrutini completi.

Dal punto di vista percentuale, la Lombardia ha registrato una maggioranza per il sì con il 53,66% delle preferenze, mentre il no si è fermato al 46,34%. In controtendenza, nella provincia di Milano ha prevalso il no con il 53,74% rispetto al 46,26% dei voti per il sì. Queste differenze sottolineano come l’esito del referendum sia stato influenzato da dinamiche territoriali: urbano/metropolitane e centri minori spesso mostrano trend opposti. In questa sede analizziamo alcuni casi comunali che evidenziano la frammentazione del voto e i numeri che ne spiegano la portata.

Comuni lens: dove ha prevalso il sì e dove il no

Tra i municipi della Città Metropolitana emergono esiti contrastanti: ad Arconate il sì ha ottenuto una vittoria netta con il 61% dei consensi, mentre ad esempio a Cornaredo ha prevalso il no con il 52,47%. Altri centri mostrano margini più ridotti: Legnano ha dato il 51,22% al sì, mentre a Rho il no ha conquistato il 52,62% dei voti. Queste differenze comunali mostrano come le preferenze possano variare anche all’interno della stessa area metropolitana, influenzate da fattori demografici, sociali e politici locali.

Diversità nelle scelte: esempi significativi

Alcuni esempi sintetizzano la variabilità: Novate Milanese ha assegnato al no il 55,17% delle preferenze, mentre ad Abbiategrasso il sì ha prevalso con il 52,53%. A Magenta il no ha ottenuto il 52,64%. Questi risultati, pur non ribaltando l’esito nazionale, rappresentano una fotografia nitida delle scelte locali e offrono spunti per analisi più approfondite su come comunicazione, campagne e realtà associative abbiano inciso sull’orientamento degli elettori.

Numeri comunali: dati e lettura

Per comprendere meglio la portata dei risultati è utile guardare ai dati assoluti e percentuali di alcuni comuni selezionati. Ad Abbiategrasso i voti per il sì sono stati 7.699 contro 6.956 per il no (52,53% vs 47,47%). Ad Albairate il sì ha raccolto 1.317 voti (54,94%) contro 1.080 per il no (45,06%). Ad Arconate il sì ha raggiunto 2.176 voti pari al 61,12%, con 1.384 voti per il no (38,88%).

Altri dati utili: a Bollate il no ha prevalso con 10.185 voti (54,55%) rispetto a 8.486 per il sì (45,45%). A Magenta il sì ha ottenuto 6.210 voti (52,64%) contro 5.588 del no (47,36%). A Rho i voti per il sì sono stati 11.214 mentre il no ha totalizzato 12.456 (47,38% vs 52,62%). A Legnano il sì 14.850 voti, il no 14.141 (51,22% vs 48,78%). Questi numeri, disponibili sul sito ufficiale del ministero, permettono di valutare l’intensità del consenso locale.

Appuntamenti religiosi e culturali nel periodo elettorale

In parallelo alla rilettura dei risultati, la vita culturale e religiosa prosegue con iniziative che coinvolgono le comunità. Le parrocchie di Gesù Buon Pastore, S. Matteo, S. Francesco d’Assisi al Fopponino e S. Maria Segreta propongono la Scuola biblica «La Gloria della Croce secondo Giovanni», guidata da don Claudio Doglio, docente e biblista. L’ultimo incontro è in programma martedì 10 marzo alle ore 21 presso il Cinema Ariosto (via Ariosto, 16; tram 10; M1 Conciliazione) sul tema «Gli incontri con Cristo Risorto (Gv 20,19-21,25)», un appuntamento pensato per approfondire la lettura evangelica insieme alla comunità.

La Via Matris a Saronno

Al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno si celebra la Via Matris nella mattina del Sabato Santo, con inizio alle ore 11:00 il 4 aprile. La Via Matris è la pratica che medita i sette dolori della Vergine, articolati in altrettante stazioni che ripercorrono il cammino di fede e di dolore della Madre. Dopo la celebrazione sarà possibile partecipare a un semplice pasto di digiuno simbolico con una ciotola di riso, il cui contributo sarà devoluto per sostenere la fondazione della nuova parrocchia di San Michele Arcangelo a Ngaoundéré (Camerun), promossa da don Mario Morstabilini. Per informazioni e prenotazioni il Santuario mette a disposizione l’indirizzo email segreteriamadonnasaronno@gmail.com.

Il mosaico di risultati del referendum e la parallela offerta di iniziative culturali e religiose mostrano una società locale viva e plurale: il voto riflette tensioni e preferenze politiche, mentre le proposte di approfondimento offrono luoghi di confronto e spiritualità. Consultando i dati ufficiali e partecipando agli appuntamenti è possibile comprendere meglio le dinamiche che animano le comunità lombarde.