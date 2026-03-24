23 patrocini del Consiglio regionale per manifestazioni sportive, culturali e nautiche in Lombardia

Il Consiglio regionale ha concesso 23 patrocini per sostenere eventi che vanno dallo sport paralimpico alle fiere rurali, valorizzando inclusività e territorio

Il consiglio regionale della Lombardia ha deliberato l’assegnazione di 23 patrocini a manifestazioni che nei prossimi mesi si svolgeranno sul territorio regionale. La scelta dell’Ufficio di Presidenza mira a sostenere iniziative che combinano sport, cultura, tradizioni locali e memoria della nautica, puntando su valori comunitari come inclusività e coesione sociale.

Il presidente Federico Romani ha evidenziato come le iniziative patrocinate rappresentino leve concrete per la promozione della pratica sportiva e la valorizzazione del territorio, sottolineando l’importanza dell’aggregazione e del coinvolgimento di diverse fasce d’età e realtà associative.

Sport: competizioni, eventi per giovani e percorsi inclusivi

Il calendario delle manifestazioni comprende appuntamenti per tutti i gusti e livelli. Tra gli eventi principali figura la Festa dello sport 2026 a Caponago, in programma dal 7 al 24 maggio, organizzata dall’ASD Fonas e pensata soprattutto per i più giovani con particolare attenzione all’inclusione delle persone con disabilità. Sempre in ambito giovanile e educativo, il Mini Trail Campo dei Fiori del 16 maggio al Parco Din Don (Bardello con Malgesso e Bregano) propone incontri formativi nelle scuole e una prova ludico-motoria gratuita su un percorso protetto di circa 800 metri.

Gare nazionali e appuntamenti di livello

Le competizioni di richiamo nazionale comprendono il Campionato Italiano di Società e XLVIII Campionati Italiani Assoluti Estivi di nuoto paralimpico che si svolgerà dal 5 al 7 giugno al centro natatorio Lamarmora di Brescia: una manifestazione che riunisce circa 70 società e 350 atleti, con la partecipazione di rappresentanti federali e tecnici della Nazionale. Sempre a giugno, il Lake Como Bike Marathon (6 giugno, Dervio) e la Viva Fluo Run Monte Isola (6 giugno) offrono esperienze agonistiche e non competitive in contesti paesaggistici unici.

Eventi multidisciplinari e feste dedicate alle comunità

Il programma include manifestazioni che uniscono sport, spettacolo e partecipazione collettiva: dal Coach Day del 13 giugno a Bergamo, dedicato ai formatori sportivi di quartiere, al TIVAN TRI – Triathlon Sprint del 14 giugno a Gravedona, aperto anche ai paratleti. Per la disciplina del baskin, che promuove l’inclusione tra disabili e normodotati, torna l’evento Acinque Baskin Cup 2026 nel weekend del 20 e 21 giugno a Lentate su Seveso.

Specialità estreme e rievocazioni storiche

Per gli appassionati di endurance, la Idroman Triathlon Terrible – Idro (21 giugno) propone distanze Half, Olympic e Sprint in percorsi tecnicamente impegnativi. In chiave storica e rievocativa si svolge la Trail 12h Ugolini il 27 giugno, che riprende idealmente la storica gara di sci alpinismo degli anni ’70 e ’80 lungo il sentiero “Tre Valli”.

Cultura, musica e laboratori espressivi

La rassegna sostenuta comprende anche iniziative culturali: il Premio Internazionale Franciacorta ritorna a Rovato dal 25 aprile al 6 settembre con sezioni dedicate a letteratura, storia e arte; il Concerto per l’Europa del 9 maggio a Bergamo celebra la pace con un ensemble di sassofoni e contrabbasso, mentre a Crema la diciottesima edizione di Specchio Riflesso (9 maggio–30 giugno) propone laboratori espressivi per le scuole primarie e una festa cittadina con artisti di strada.

Tradizioni, nautica e orientamento al lavoro

Fra le manifestazioni che valorizzano le radici rurali lombarde ci sono la Fiera di San Marco a Marcallo con Casone (17–26 aprile) e la storica Fiera di San Bernardino a Castiglione d’Adda (7–10 maggio), con sfilate di mezzi agricoli d’epoca, stand gastronomici e musica. A Vanzaghello il 9 maggio “Aia in Piazza” rievoca la vita contadina con animali, laboratori e prodotti tipici.

Eccellenze della navigazione lacustre

La memoria nautica è protagonista con “Il Lago dei campioni” (1 maggio–30 novembre) sul Lago di Como, una mostra itinerante e un percorso didattico dedicato alle officine navali e alla Centomiglia del Lario. In occasione del centenario della Capitanio, il battello storico di Iseo, Lovere ospiterà “LA CAPITANIO 1926 – IL CENTENARIO” il 2 e 3 maggio, con visite a bordo, convegni e navigazioni aperte alla cittadinanza.

Infine, in ambito professionale, il progetto “Il lavoro viaggia con noi” (6–11 maggio) promosso dal Coordinamento dei consigli provinciali dei consulenti del lavoro Lombardia di Milano offrirà momenti di orientamento per studenti e approfondimenti per i professionisti del settore. Nel complesso, i 23 patrocini rappresentano un impegno istituzionale a favore della promozione del benessere collettivo e della valorizzazione delle identità locali.