Riforma della magistratura al voto: cosa prevede la legge costituzionale

Urne aperte per il referendum confermativo sulla legge costituzionale n.253 del 30 ottobre 2026: affluenza, contenuti principali e contesto politico spiegati in modo chiaro

Le urne sono rimaste aperte per la consultazione referendaria che conferma la legge costituzionale pubblicata il 30 ottobre 2026. La tornata, svolta il 22 e 23 marzo 2026, ha registrato un’affluenza particolarmente elevata rispetto alla tornata di giugno 2026: nella prima giornata i dati indicavano un 46,07% di partecipazione nazionale, con punte superiori al 50% in diverse regioni e valori più bassi nel Sud.

Questo voto non è un semplice appuntamento amministrativo: il quesito chiede di approvare modifiche rilevanti agli articoli costituzionali che riguardano l’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare. In termini pratici la proposta prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e la creazione di nuovi organi di autogoverno. Di seguito una ricostruzione chiara dei punti essenziali e del quadro politico in cui si svolge il referendum.

Cosa cambia nella struttura della magistratura

La riforma modifica alcuni articoli della Costituzione per introdurre una distinzione formale e funzionale tra magistratura giudicante e magistratura requirente. Il principio al centro è la separazione delle carriere, intesa come divisione degli organi di autogoverno: ogni carriera avrà il proprio Consiglio Superiore della Magistratura, separato dall’altro. Il dossier ufficiale ricorda che questa scelta implica la nascita di due CSM distinti, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica e composti da una maggioranza di magistrati estratti a sorte della rispettiva carriera e da una componente di professori universitari e avvocati selezionati tramite sorteggio da elenchi predisposti dal Parlamento.

Modalità di composizione e sorteggio

Secondo la normativa, i membri dei nuovi organi saranno scelti in parte per sorteggio: i due terzi dei posti saranno occupati da magistrati della carriera di riferimento, mentre il terzo restante sarà riservato a esperti esterni (professori e avvocati con almeno quindici anni di esperienza) estratti da liste parlamentari. Questo meccanismo è pensato per garantire una composizione mista che combini competenza interna e contributi esterni, mirando a una maggiore autonomia dei singoli organi di autogoverno.

L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare

Altro elemento innovativo è la creazione dell’Alta Corte disciplinare, organo incaricato di uniformare e gestire i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. La legge prevede che la Corte sia formata da quindici membri scelti tra magistrati e giuristi con comprovata esperienza: tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori e avvocati con almeno vent’anni di pratica, tre estratti a sorte da elenchi parlamentari con analoghi requisiti, e nove magistrati con almeno vent’anni di servizio (sei della carriera giudicante e tre della carriera requirente), selezionati per sorteggio tra chi ha svolto funzioni di legittimità.

Mandato e incompatibilità

I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e il mandato non è rinnovabile, previsione pensata per evitare ricorsi prolungati e garantire rotazione. Il presidente della Corte viene eletto tra i membri nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco parlamentare. Questo assetto è stato illustrato dal ministero competente come uno strumento per assicurare uniformità e indipendenza nella disciplina dei magistrati.

Il contesto politico e le reazioni

Il disegno di legge è nato e approdato in Parlamento in un clima di tensione tra Esecutivo e magistratura, un tema ricorrente negli ultimi anni. Critici e sostenitori dibattono sull’impatto pratico delle modifiche: per alcuni si tratta di una riforma necessaria a rafforzare la terzietà del giudice e a limitare le dinamiche delle correnti, come evidenziato da esponenti di governo; per altri, la modifica rappresenta principalmente una riforma della magistratura e solleva timori di ingerenza e di sbilanciamento dei rapporti di potere, osservano giuristi e magistrati che sostengono il No.

Osservatori nazionali e internazionali hanno messo in relazione questa vicenda con fenomeni analoghi in altri Paesi, dove la riorganizzazione degli organi giudiziari ha suscitato controversie sul tema dell’indipendenza. Nel dibattito interno emergono posizioni diversificate: personalità come Giuseppe Gargani e Nicola Gratteri hanno espresso valutazioni opposte sul meccanismo del sorteggio per i membri dei nuovi organi, mentre il Sottosegretario Alfredo Mantovano ha difeso la scelta come formalizzazione di pratiche già esistenti.

Il risultato del referendum deciderà se la legge costituzionale n.253 del 30 ottobre 2026 resterà in vigore: trattandosi di un referendum confermativo ai sensi dell’art.138 della Costituzione, non è richiesto un quorum, e la legge sarà approvata se la maggioranza dei voti validi sarà per il Sì. In attesa dello scrutinio, il voto rimane un momento cruciale per l’assetto istituzionale e per il rapporto futuro tra politica e magistratura.