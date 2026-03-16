Milano Cortina 2026, Fontana celebra la Lombardia e l’eredità degli investimenti

Fontana esalta l'eredità di Milano Cortina 2026: investimenti, impianti e 18.000 volontari al centro del successo

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto tracciare un bilancio del ruolo della sua regione nell’organizzazione di Milano Cortina 2026. In un messaggio pubblicato sui canali ufficiali, il governatore ha sottolineato come l’evento abbia catalizzato risorse e attenzioni «da Milano alla Valtellina», lasciando un bagaglio di opere e una rinnovata immagine del territorio.

Questa premessa introduce il tema centrale: non si tratta solo di un successo sportivo, ma di un processo che ha mescolato politica, economia e società locale.

Nel post Fontana ha rimarcato il valore dell’eredità immateriale insieme a quella materiale: la percezione internazionale di un’Italia efficiente e pronta ad accogliere. Al centro del suo discorso ci sono stati anche i numeri: le medaglie conquistate dagli atleti azzurri e l’impegno di migliaia di persone che hanno lavorato per garantire il buon esito della manifestazione. Il messaggio è chiaro: i Giochi lasciano qualcosa che va oltre gli impianti e le cerimonie.

Un bilancio politico e istituzionale

Fontana ha descritto il risultato come un successo politico, frutto di sette anni di lavoro e di scelte che hanno privilegiato coraggio e concretezza. Ha ricordato gli incontri e le vertenze superate nell’arco del progetto, rimarcando la collaborazione istituzionale con il Governo e con altre regioni. In particolare ha ringraziato i ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, definiti «alleati fin dal primo istante», a sottolineare come la riuscita abbia combinato policymaking nazionale e iniziative locali.

Il modello delle regioni protagoniste

Secondo il presidente, il coordinamento tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige ha mostrato cosa significhi lasciare le regioni più autonome «libere di lavorare». Questa impostazione, che Fontana ha voluto esaltare, viene presentata come un esempio di gestione decentrata efficiente: una strategia che punta su autonomia operativa, investimento nelle infrastrutture e promozione del territorio.

Impatto economico e infrastrutturale

Sul fronte concreto, il governatore ha evidenziato gli investimenti pubblici e privati che hanno attraversato l’intero territorio regionale, migliorando stazioni, impianti sportivi e collegamenti. L’enfasi è posta sulla permanenza di queste opere: non opere «usa e getta», ma strutture che dovranno diventare risorse per la comunità e per l’attrattività turistica. L’accento sull’immagine internazionale si accompagna quindi a un piano di valorizzazione economica a lungo termine.

Investimenti pubblici e privati

Fontana ha descritto come il denaro sia arrivato «da Milano alla Valtellina», coprendo interventi diversi e complementari. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’impulso olimpico in opportunità di sviluppo: potenziamento degli impianti, manutenzione di infrastrutture e progettualità che guardano al futuro turistico della regione. In questo senso le parole del presidente puntano a rassicurare su utilità e permanenza delle risorse investite.

Aspetti sociali e risultato sportivo

La partita sociale del dopo-Giochi è stata al centro dei ringraziamenti: secondo Fontana, i 18.000 volontari rappresentano il volto migliore della comunità lombarda e nazionale. Il loro impegno è stato definito «perfetto» nel garantire ospitalità, assistenza e gestione degli eventi. Parallelamente, il presidente ha celebrato il record sportivo degli Azzurri: 30 medaglie olimpiche e 16 paralimpiche, per un totale di 46 podi che, agli occhi dell’amministrazione regionale, rafforzano la narrazione di un Paese competitivo nello sport invernale.

Tra i momenti celebrati ci sono le cerimonie: l’apertura a San Siro e alcune manifestazioni all’Arena di Verona vengono ricordate come tappe di grande visibilità, apprezzate anche fuori dai confini nazionali. Fontana ha sottolineato come l’ospitalità, gli impianti e la qualità dell’organizzazione siano stati testimoni efficaci dell’Italia contemporanea indicata nel suo messaggio.

In chiusura, il presidente ha richiamato l’attenzione sul concetto che ha guidato il suo intervento: trasformare un evento globale in un volano locale. L’enfasi su investimenti, infrastrutture e capitale umano vuole lasciare un messaggio pragmatico: se ben governati, grandi eventi come Milano Cortina 2026 possono diventare catalizzatori di sviluppo e immagine per territori come la Lombardia.