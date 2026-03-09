Milano 2027: Forza Italia lavora a un candidato civico per ricostruire l’orgoglio cittadino

Forza Italia avvia il percorso per le comunali di Milano puntando su un profilo civico che recuperi orgoglio e guida nella città: temi, nomi e strategia del partito

Centrodestra in movimento: la ricerca del profilo civico per Milano

Il centrodestra ha aperto la fase preparatoria per le elezioni comunali milanesi, con l’obiettivo di trovare un candidato “civico” capace di restituire alla città un senso di appartenenza e inefficace alternativa all’amministrazione attuale.

L’orizzonte tracciato è quello di un progetto ampio, costruito sui bisogni concreti dei residenti: sicurezza, scuola, rigenerazione urbana, sviluppo economico e offerta culturale sono già al centro del confronto.

Dibattito pubblico e attori coinvolti

L’iniziativa è stata presentata in un incontro nel cuore della città, cui hanno partecipato esponenti di partito, accademici, rappresentanti della società civile e operatori del mondo economico. I partecipanti hanno messo in comune idee e proposte, sottolineando l’urgenza di soluzioni pratiche e misurabili. Da questo confronto nasceranno consultazioni territoriali che serviranno a definire criteri di selezione e alleanze: non si tratta di scelte lampo, ma di un percorso graduale.

Un civico invece che un simbolo di partito

All’interno di Forza Italia e tra i suoi interlocutori si fa strada l’ipotesi di puntare su una figura percepita come esterna alle logiche dei partiti. L’argomento è semplice: un volto “civico” potrebbe unire anime diverse del territorio e attrarre moderati e indipendenti, spostando il dibattito dalla contrapposizione nazionale a un confronto sui progetti per la città. Si cercano competenze managerialmente solide, esperienze tecniche e capacità di leadership territoriale tratte dal mondo dell’impresa, della cultura e dell’università.

Esperienze esplorative e nomi sul tavolo

Al convegno è circolato anche il nome dell’ex rettore del Politecnico, protagonista di contatti esplorativi ma poi uscito dalla corsa. L’episodio ricorda che le consultazioni sono ancora esplorative e non vincolanti. Restano in campo anche candidature potenziali dal mondo imprenditoriale; più volte è stato ribadito, però, che il partito preferisce procedere con calma per non farsi guidare dall’urgenza mediatica.

Strategia, calendario e contrapposizioni

La strategia delineata privilegia metodo e programmazione: prima un confronto con esperti e stakeholder per costruire una piattaforma programmatica condivisa, poi la scelta del candidato con il necessario consenso tecnico e politico. Sul fronte opposto il centrosinistra ha deciso di posticipare le primarie fino a dopo il referendum sulla giustizia (22-23 marzo), una mossa che influenza indirettamente i tempi del centrodestra e invita a non anticipare annunci.

Verso la definizione del progetto cittadino

Le prossime settimane saranno decisive per mettere a fuoco ruoli e programmi senza affrettare le decisioni. L’obiettivo dichiarato è dare a Milano una guida che sappia coniugare competenza e rappresentanza collettiva, restituendo alla città fiducia e capacità di progettare il futuro. Chi si muove oggi punta a farlo con misure equilibrate: selezione graduale dei candidati, consultazioni diffuse e attenzione a non disperdere energie nella sfera mediatica. Nei prossimi passi si attendono perfezionamenti del programma e una lista più definita di nomi e responsabilità all’interno delle coalizioni.